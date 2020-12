Nie wiadomo, czy trzykrotnie najskuteczniejszy zawodnik sezonu zasadniczego, będzie mógł zagrać w najbliższym, środowym spotkaniu z Oklahoma City Thunder. Sezon 2020/21 rozpoczął się dwoma wtorkowymi meczami.

Koszykarze NBA, zgodnie z protokołem bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz korzystania z barów i nocnych klubów oraz zakaz uczestniczenia w zgromadzeniach powyżej 15 osób.

Władze ligi i Houston badają, czy zapis opublikowany na stronie „Black Sports Online” jest oryginalnym, ubiegłotygodniowym nagraniem wideo ze świątecznej imprezy w jednym z klubów w Houston.

31-letni zawodnik zaprzeczył doniesieniom mediów i oświadczył, że nie był w klubie ze striptizem, a na imprezie zorganizowanej z okazji awansu zawodowego jego przyjaciółki.

Harden od kilku tygodni daje publicznie do zrozumienia, że nie po drodze mu z „Rakietami” i chciałby zmienić klub. Spóźnił się o tydzień na obóz przedsezonowy, a w trakcie treningów miało - według portalu „The Athletic” - dochodzić do jego kłótni z kolegami. Jedna z nich miała zakończyć się rzuceniem piłki przez Hardena w innego zawodnika. W ubiegłym tygodniu koszykarz zażądał transferu do innego zespołu.

Koszykarz występuje w NBA od 11 sezonów i ma średnio 25,2 pkt, 5,3 zbiórek oraz 6,3 asyst. Trzykrotnie był najskuteczniejszym graczem sezonu (2018-2020), a w rozgrywkach 2017/18 został uznany za najbardziej wartościowego koszykarza. W dorobku ma też m.in. złoty medal igrzysk Londyn 2012 oraz osiem występów w Meczu Gwiazd. W Rockets gra od 2012 roku.