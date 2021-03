Reklama

Szczecinianie przyjechali do hali na Bemowie w rezerwowym, młodzieżowym składzie ze względu na zakażenia koronawirusem w zespole Kinga. Z tego powodu mecz został przełożony o tydzień. Koszykarze Legii dzięki zwycięstwu zajęli drugie miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym i w play off zmierzą się... z Kingiem (siódma lokata).

Legia Warszawa - King Szczecin 137:43 (30:9, 40:3, 34:15, 33:16).

Punkty:

Legia Warszawa: Benjamin Didier-Urbaniak 31, Earl Watson 24, Jamel Morris 18, Grzegorz Kamiński 13, Nickolas Neal 9, Walerij Lichodiej 8, Grzegorz Kulka 8, Lester Medford Jr 7, Jakub Sadowski 7, Dariusz Wyka 6, Przemysław Kuźkow 4, Adam Linowski 2.

King Szczecin: Michał Grzeszak 8, Jakub Koralewski 8, Mateusz Moroń 7, Kacper Kaźmierski 7, Jakub Sucharski 7, Aleksander Wiśniewski 4, Igor Fiedosewicz 2, Igor Drozdowski 0.

Pora na play off

Historyczna wygrana Legii zepchnęła Śląsk Wrocław na czwarte miejsce. To oznacza, że wrocławianie zmierzą się z Treflem Sopot (5). Pierwsze miejsce, już wcześniej, zapewnił sobie broniący tytułu Enea Zastal BC Zielona Góra, który w pierwszej rundzie play off zagra z PGE Spójnią Stargard (8). Zielonogórzanie pod wodzą chorwackiego trenera Żana Tabaka zakończyli sezon zasadniczy z bilansem 27-3. To ich najlepsze osiągniecie od sezonu 2015/16, gdy szkoleniowcem zespołu był Słoweniec Saso Filipovski (28-4).

Ostatnią parę ćwierćfinałową tworzą Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. (3), która w czwartek awansowała do turnieju finałowego Pucharu Europy FIBA i wicemistrz Polski Pszczółka Start Lublin (6). Mecze play off rozpoczną się już we wtorek 30 marca rywalizacją w Zielonej Górze i Wrocławiu. Ta runda rozgrywana będzie tradycyjnie do trzech zwycięstw na parkietach poszczególnych ekip tworzących pary. Cztery pierwsze zespoły mają przewagę własnego parkietu, co oznacza, że u siebie rozegrają dwa pierwsze mecze i powrócą do własnych hal na ewentualnie spotkania numer pięć.

Od półfinałów walka toczyć się będzie w zamkniętym turnieju w "bańce" - tak zadecydował w piątek zarząd Polskiej Ligi Koszykówki, mając na względzie bezpieczeństwo trenerów i zawodników w dobie pandemii COVID-19. Na razie nie wyznaczono miejsca jego rozegrania.

Rywalizacja w półfinałach, do trzech zwycięstw, rozpocznie się 14 kwietnia. Walka o złoto (do czterech wygranych) ma zostać zainaugurowana 28 kwietnia, a jej zakończenie zaplanowano najpóźniej na 7 maja. Mecze o brąz (do dwóch zwycięstw) zakończą się najpóźniej 2 maja.

Pary ćwierćfinałowe:

Enea Zastal BC Zielona Góra (1, bilans 27-3) - Spójnia Stargard (8, bilans 16-14)

Mecze: 30 marca, 1, 5 kwietnia, ew. 7 i 10 kwietnia

W sezonie zasadniczym 2-0 dla Zastalu: 98:89 w Zielonej Górze, 97:80 w Stargardzie

Legia Warszawa (2, bilans 21-9) - King Szczecin (7, bilans 17-13)

Mecze 1, 3, 6 kwietnia, ew. 8 i 11 kwietnia

W sezonie zasadniczym 2-0 dla Legii: 70:60 w Szczecinie i 137:43 w Warszawie

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. (3, bilans 20-10) - Pszczółka Start Lublin (6, bilans 17-13)

Mecze 31 marca, 2, 6 kwietnia, ew. 8 i 11 kwietnia

W sezonie zasadniczym 2-0 dla Stali: 79:74 w Ostrowie Wlkp. i 82:62 w Lublinie

Śląsk Wrocław (4, 20-10) - Trefl Sopot (5, bilans 19-11)

Mecze: 30 marca, 1, 5 kwietnia, ew. 7 i 10 kwietnia

W sezonie zasadniczym 2-0 dla Trefla: 79:60 w Sopocie/Gdańsku i 85:82 we Wrocławiu