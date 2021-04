Warszawianie od początku mieli przewagę, ale dominowali szczególnie w drugiej połowie, wygranej 50:31. W 37. minucie gospodarze uzyskali najwyższą przewagę 84:60. Kluczem do zwycięstwa była skuteczność za trzy punkty - legioniści trafili 12 z 28 rzutów, a koszykarze Kinga tylko sześć z 24. Liderem Legii był Morris, który oprócz 21 pkt, uzyskał siedem asyst i sześć zbiórek i nie popełnił żadnej straty.

Legia Warszawa - King Szczecin 90:67 (17:20, 23:16, 24:13, 26:18)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Legii

Trzeci mecz we wtorek w Szczecinie

Legia Warszawa: Jamel Morris 21, Earl Watson 14, Lester Medford Jr 13, Walerij Lichodiej 12, Grzegorz Kulka 12, Jakub Karolak 7, Dariusz Wyka 5, Nickolas Neal 4, Jakub Sadowski 2, Grzegorz Kamiński 0, Benjamin Didier-Urbaniak 0, Adam Linowski 0

King Szczecin: Tookie Brown 16, Cleveland Melvin 13, Maciej Lampe 9, Rodney Purvis 8, Jakub Schenk 6, Michael Fakuade 6, Mateusz Zębski 4, Paweł Kikowski 3, Mateusz Bartosz 2, Zach Thomas 0 Dominik Wilczek 0, Wojciech Czerlonko 0