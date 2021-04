W czwartej kwarcie Śląsk zbliżał się kilkakrotnie do Zastalu na punkt (60:61, 62:63), ale za każdym razem zespół trenera Zana Tabaka potrafił odpowiedzieć i zwiększyć prowadzenie. Na dwie i pół minuty przed końcem Aleksander Dziewa trafił za trzy punkty i Śląsk przegrywał ponownie tylko 73:74.

Bohaterem ostatnich akcji był najbardziej doświadczony w Zastalu kapitan Łukasz Koszarek. Zdobył kluczowe trzy punkty na 90 sekund przed końcem, co dało prowadzenie jego ekipie 77:74. Pudła z rzutów wolnych Ivana Ramljaka i Ben McCauleya z dystansu sprawiły, że na 28 sekund przed końcem Zastal prowadził 77:75. I ponownie ostatnie słowo należało do Koszarka. Osaczony przez dwóch obrońców wrocławian zdołał zobaczyć wolnego, stojącego w rogu Davida Brembly'ego i podał do niego przez pół boiska. Ten trafił zza linii 6,75 m i przypieczętował sukces obrońców tytułu.

37-letni Koszarek miał siedem punktów, siedem asyst i dwie zbiórki. Double-double dołożył amerykański środkowy Geoffrey Groselle - 12 pkt i 10 zbiórek, a najskuteczniejszym był Freimanis - 24 pkt. W zespole Śląska środkowy reprezentacji Polski Dziewa miał 18 pkt i sześć zbiórek.

"Nie był to łatwy mecz i łatwa rywalizacja dla nas, więc się bardzo cieszymy. Śląsk walczył do ostatniej minuty. Byli lepsi niż myślałem. Duże słowa uznania. Zostawiliśmy kawałek zdrowia" - powiedział Łukasz Koszarek.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-0 dla Zastalu, który awansował do finału. Śląsk zagra o brązowy medal. Wszystkie mecze półfinałowe rozgrywane są w turniejowej "bańce" w Ostrowie Wlkp. ze względu na bezpieczeństwo drużyn w dobie pandemii. W tym samym miejscu odbędzie się rywalizacja o mistrzostwo Polski i trzecie miejsce.

W sobotę o godz. 18 Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp., która prowadzi 2-0, zmierzy się w meczu numer trzy z Legią Warszawa.

Śląsk Wrocław - Zastal Enea BC Zielona Góra 75:80 (17:20, 16:23, 25:18, 17:19)

Śląsk Wrocław: Kyle Gibson 18, Aleksander Dziewa 18, Ivan Ramljak 11, Strahinja Jovanovic 8, Ben McCauley 8, Elijah Stewart 6, Mateusz Szlachetka 6, Michał Gabiński 0, Szymon Tomczak 0

Zastal Enea BC Zielona Góra: Rolands Freimanis 24, David Brembly 16, Geoffrey Groselle 12, Kris Richard 9, Janis Berzins 7, Łukasz Koszarek 7, Skyler Bowlin 3, Krzysztof Sulima 2, Cecil Williams 0