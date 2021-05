„Zawsze unikałam publicznego chwalenia męża, ponieważ czułam, że dostawał wystarczająco dużo pochwał od swoich fanów na całym świecie i ktoś musiał przywracać go do rzeczywistości. Jestem pewna, że w tej chwili śmieje się w niebie, ponieważ mam zamiar pochwalić go publicznie za jego osiągnięcia na jednej z najbardziej publicznych scen. On wciąż zwycięża” - powiedziała Vanessa Bryant w trakcie sobotniej ceremonii w Mohegan Sun Arena w Uncasville, stan Connecticut.

Uroczystość pierwotnie została zaplanowana na 29 sierpnia 2020 rokku w Springfield, ale z powodu pandemii koronawirusa została przesunięta o kilka miesięcy. W jej trakcie obok Bryanta do Galerii Sław włączeni zostali także jego koledzy z boisk NBA Tim Duncan i Kevin Garnett.

"W historii tego wyróżnienia nie było lepszej +Wielkiej Trójki+ uhonorowanej w tym samym czasie" - zauważył słynny LeBron James.

Bryant zginął 26 stycznia 2020 roku w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Miał 41 lat. Śmierć poniosła wtedy także m.in. jego córka Gianna. W trakcie 20-letniej kariery dwa razy został mistrzem olimpijskim (2008, 2012), pięć razy triumfował w lidze NBA (2000-2002, 2009-2010), najlepszym graczem (MVP) finałów był uznany w 2009 i 2010 roku, a sezonu zasadniczego - w 2008. Aż 18-krotnie wybierany był do Meczu Gwiazd. Przez cały okres zawodowych startów związany był z jednym klubem – Los Angeles Lakers.

Duncan przez całą karierę grał w San Antonio Spurs. Zdobył pięć tytułów mistrzowskich (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), MVP finałów był trzy razy (1999, 2003, 2005), a sezonu zasadniczego - dwa (2002, 2003). Do Meczu Gwiazd wybierano go 15-krotnie.

Garnett także może się pochwalić 15 nominacjami do Meczu Gwiazd. Z mistrzostwa cieszył się w 2008 roku z Boston Celtics, a MVP sezonu był w 2003 roku.

Do Galerii Sław włączono również Rudy'ego Tomjanovica, który jako trener dwa razy zdobył mistrzostwo NBA z Houston Rockets (1994, 1995) oraz mistrzostwo olimpijskie w Sydney (2000) z reprezentacją USA.

Pozostali nowi członkowie Galerii Sław to gwiazda WNBA Tamika Catchings, zmarły w 2018 roku wieloletni sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki Patrick Baumann oraz trenerzy drużyn uniwersyteckich Kim Mulkey, Barbara Stevens i Eddie Sutton.