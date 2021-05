Po zakończeniu sezonu zasadniczego w NBA trwa obecnie faza pre-play off z udziałem drużyn z miejsc 7-10 w poszczególnych konferencjach.

Na Wschodzie o siódmą lokatę - premiowaną bezpośrednim awansem do play off - rywalizowały we wtorek (środa polskiego czasu) drużyny z Bostonu i Waszyngtonu. Celtics wygrali 118:100.

Bohaterem gospodarzy okazał się Jayson Tatum, który zdobył 50 punktów, z czego aż 23 w trzeciej kwarcie. Świetnie zagrał również Kemba Walker - 29 punktów.

W pierwszej rundzie play off (do czterech zwycięstw) koszykarze Celtics zagrają z Brooklyn Nets, którzy zajęli drugie miejsce w Konferencji Wchodniej.

Natomiast pokonana we wtorek ekipa Wizards zmierzy się teraz o ostatnie wolne miejsc w play off (tam czeka już najlepsza na Wschodzie ekipa z Filadelfii) z Indiana Pacers. Koszykarze z Indianapolis pokonali u siebie Charlotte Hornets 144:117.

Na Zachodzie o awans do play off walczą ekipy Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies i San Antonio Spurs.