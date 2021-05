Brakuje też Marcela Ponitki, który zaprezentował się bardzo dobrze w spotkaniach z Hiszpanią i Rumunią w Gliwicach. Pod znakiem zapytania stoi udział kontuzjowanych Mateusza Ponitki i Tomasza Gielo, choć szkoleniowiec kadry jest pełen optymizmu.

Reklama

Na razie Polski Związek Koszykówki nie podał informacji o miejscu zgrupowania i planie przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego w Kownie (29 czerwca - 4 lipca).

Taka liczba powołanych koszykarzy ma nam pomóc w przygotowaniach. Pierwszą sprawą jest dostępność zawodników. Niektórzy ciągle mogą zagrać w play off ligi hiszpańskiej, a Michał Sokołowski weźmie udział w play off w Izraelu. Druga kwestia to kontuzje. Optymistycznie patrzymy na powrót do gry zarówno Mateusza Ponitki, jak i Tomasza Gielo. Obaj muszą być jednak zdrowi zanim dołączą do nas - powiedział cytowany na stronie federacji trener Mike Taylor.

Wraca Zyskowski

Do szerokiego składu powraca Jarosław Zyskowski, którego zabrakło w reprezentacji w spotkaniach eliminacyjnych. Będzie też Igor Milicic jr, syn chorwackiego trenera Igora Milicica, który w lutym debiutował w kadrze.

Ciągle skupiamy się także na rozwoju naszych talentów. Chcemy aby przez udział w obozie przygotowawczym zdobyli więcej doświadczenia. Cieszymy się, że jeszcze przed rozpoczęciem gry w zespole Uniwersytetu Virginia dołączy do nas Igor Milicic. Jeremy Sochan - po rozmowach z rodziną, a także sztabem szkoleniowym zespołu uczelni Baylor - zadecydował, że rozpocznie szkołę letnią już 1 czerwca. Wspieramy tę decyzję i czekamy na możliwość pracy z nim w przyszłości - dodał szkoleniowiec.

Rywalami biało-czerwonych w turnieju w Kownie w grupie B będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinału, a tam czekać będzie ich rywalizacja z zespołami Litwy, Korei Płd. lub Wenezueli. Tylko zwycięzca turnieju wywalczy awans do Tokio.

Wiadomo już, że najlepsza drużyna z Kowna zagra w igrzyskach w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej zostanie rozegrany w dniach 25 lipca - 7 sierpnia.

Reprezentacja Polski koszykarzy na mecze zgrupowanie przed kwalifikacjami olimpijskimi:

rozgrywający: Łukasz Koszarek (Zastal Enea BC Zielona), Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), AJ. Slaughter (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Andy Mazurczak (MKS Dąbrowa Górnicza)

rzucający: Jakub Garbacz (Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp), Michał Michalak (Syntainics MBC Weissenfels, Niemcy), Mateusz Ponitka (Zenit Sankt Petersburg, Rosja)

niscy skrzydłowi: Igor Milicic jr. (Ratiopharm Ulm, Niemcy), Michał Sokołowski (De Longhi Treviso, Włochy/Hapoel Holon, Izrael), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Jarosław Zyskowski (RETAbet Bilbao, Hiszpania)

silni skrzydłowi: Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Aleksander Dziewa (WKS Śląsk Wrocław), Tomasz Gielo (Morabanc Andora, Hiszpania)

środkowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Adam Hrycaniuk (Asseco Arka Gdynia), Dominik Olejniczak (Trefl Sopot), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń)