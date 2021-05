Decyzja o tym, żeby kontynuować karierę była dla mnie bardzo łatwa, póki jestem zdrowy, chcę dalej grać w koszykówkę, robić to co kocham, dalej rywalizować, przeżywać zwycięstwa i porażki, ekscytować się tym co robiłem przez większość swojego życia. Legia była bardzo zdeterminowana, by mieć mnie w składzie, to bardzo miłe. Trener Wojciech Kamiński, prezes Jarosław Jankowski bardzo chcieli ze mną współpracować i mam nadzieję, że nie zawiodę i pomogę Legii wskoczyć na jeszcze wyższy poziom – powiedział Koszarek, cytowany przez stronę internetową klubu.

37-latek w poprzednim sezonie wywalczył z Enea Zastalem BC Zielona Góra wicemistrzostwo Polski. Średnio notował 7,1 punktu oraz 4,4 asysty. Wcześniej z drużyną tą pięciokrotnie sięgał po tytuł (2013, 2015, 2016, 2017, 2020).

Legia zbroi się na kolejny sezon

Z reprezentacją Polski sześciokrotnie rywalizował w mistrzostwach Europy. Był także w składzie na mistrzostwa świata 2019, w których biało-czerwoni zajęli ósme miejsce.

W minionych rozgrywkach Legia wywalczyła czwarte miejsce. Oprócz Koszarka ważne kontrakty ze stołeczną ekipą na sezon 2021/22 mają: Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Sadowski i Benjamin Didier-Urbaniak. Trenerem stołecznego zespołu przez trzy najbliższe trzy sezony będzie Wojciech Kamiński.