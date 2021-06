Tom Thibodeau (New York Knicks) został wybrany przez dziennikarzy najlepszym trenerem w lidze NBA w sezonie zasadniczym 2020/21. Nowojorscy koszykarze pod wodzą 63-letniego szkoleniowca awansowali do play off pierwszy raz od 2013 roku.

W plebiscycie zdobył 351 punktów i o zaledwie 11 wyprzedził Monty’ego Williamsa z Phoenix Suns. Reklama Na pierwszym miejscu Thibodeau umieściło 43 dziennikarzy, Williamsa – 45, jednak w klasyfikacji końcowej zwyciężył trener Knicks. Na trzeciej pozycji uplasował się Quin Snyder (Utah Jazz) – 161 pkt, w tym 10 pierwszych lokat. Los Angeles Clippers w drugiej rundzie play off ligi NBA Zobacz również Nowojorczycy awansowali do play off po ośmioletniej przerwie. Zanotowali 41 zwycięstw i 31 porażek. Szczególnie dobrze grali w końcówce, kiedy triumfowali w 16 z 20 spotkań. W pierwszej rundzie Konferencji Wschodniej przegrali z Atlanta Hawks 1-4. Poprzednio Thibodeau został uznany najlepszym szkoleniowcem w NBA w rozgrywkach zasadniczych 2010/11; prowadził wtedy zespół Chicago Bulls. Z kolei w ekipie Knicks przed nim taką nagrodę otrzymali Red Holzman (1969/70) i Pat Riley (1992/93).