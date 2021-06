Gobert dołączył do trzech zawodników, którzy co najmniej trzykrotnie byli w ten sposób wyróżniani w NBA, a są to: Dikembe Mutombo (cztery razy ogłaszany najlepszym defensorem sezonu), Ben Wallace (cztery) i Dwight Howard (trzy).

Francuz wcześniej triumfował w 2018 i 2019 roku. Teraz w głosowaniu dziennikarzy wyprzedził Bena Simmonsa (Philadelphia 76ers) - 287 pkt i Draymonda Greena (Golden State Warriors) - 76.

Na pierwszym miejscu Gobert znalazł się 84 razy, Simmons 15, a jeden z oceniających wskazał, że powinien zwyciężyć Bam Adembayo (Miami Heat). Zajął on czwarte miejsce w ankiecie - 31 punktów, a za nim uplasowali się Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 12 i Clint Capela (Atlanta Hawks) - 10.