Urodzony 9 czerwca 1980 roku w Miami, mierzący 203 cm i występujący na pozycji silnego skrzydłowego Haslem przez 14 sezonów był kapitanem Heat, zdobył z tym zespołem trzy mistrzowskie pierścienie (2006, 2012, 2013) i trzykrotnie grał w finale NBA (2011, 2014, 2020). Jest obecnie koszykarzem o najdłuższym stażu w lidze w barwach jednego zespołu i najstarszym graczem w historii klubu.

Przez wiele sezonów w Heat był liderem zespołu. W ostatnich jednak grał już bardzo rzadko. Od sezon 2015/16 wystąpił w sumie w 82 spotkaniach, w tym tylko w jednym w zakończonych latem rozgrywkach 2020/21, w których spędził na parkiecie trzy minuty w spotkaniu w Philadelphia 76ers.

W 859 meczach rozegranych od 2003 roku w NBA (500 w wyjściowej piątce) Haslem notował średnio 7,6 pkt i 6,7 zbiórek. Zgłosił się do draftu NBA w 2002 roku, ale nie został wybrany przez żadną ekipę. Sezon 2002/03 spędził we francuskim Elan Chalon, po czym powrócił do USA i podpisał kontrakt z Miami.

Za jego ponownym zatrudnieniem opowiadał się trener Eric Spoelstra, który docenia osobowość koszykarza pochodzącego z Miami, jego wkład w budowanie atmosfery w zespole i przykład dawany młodszym kolegom na treningach.

Przed Haslemem jedynie czterech koszykarzy spędziło w jednym klubie NBA 19 i więcej lat. Są to: Niemiec Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks, 21 lat), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers, 20), Tim Duncan (San Antonio Spurs, 19) i John Stockton (Utah Jazz, 19).