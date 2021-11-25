W rozegranym we wtorek drugim meczu grupy A Jenisiej Krasnojarsk pokonał na wyjeździe Panathinaikos Ateny 96:71. Rosyjski zespół będzie 1 grudnia kolejnym rywalem wicemistrzyń Polski.
Reklama
Hatayspor Antalya - BC Polkowice 72:94 (20:21, 21:31, 13:13, 18:29)
BC Polkowice: Feyonda Fitzgerald 22, Artemis Spanou 21, Stephanie Mavunga 15, Weronika Gajda 9, Sasa Cado 8, Alicja Grabska 8, Weronika Telenga 8, Julia Jeziorna 3, Bożena Puter 0, Aleksandra Ziemborska 0. Najwięcej punktów dla Hataysporu: Aaryn Ellenberg-Wiley 22, Bahar Caglar Okten 20, Kalani Brown 11.