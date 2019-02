Pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej Ta Lou uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie - 7,02. Drugie na listach światowych są teraz Swoboda oraz Szwajcarka Mujinga Kambundji z rezultatem 7,08. Rekord Polski należący do biegaczki AZS AWF Katowice wynosi 7,07 i został ustanowiony w Toruniu w 2016 roku.

Polka była bezapelacyjnie najlepsza w całym cyklu wygrywając w Karlsruhe, Toruniu oraz Madrycie. W środę po raz kolejny pozostawiła za plecami utytułowaną Holenderkę Dafne Schippers, która zajęła trzecie miejsce - 7,19. Zwycięstwo w tourze Polka miała zapewnione przed ostatnim mityngiem. Triumf oznacza dziką kartę kwalifikującą do halowych mistrzostw świata w 2020 roku oraz pokaźną premię finansową.

"Cieszę się z mojej formy, bo to pokazuje, że z dołka można wyjść do góry bardzo mocno. W tamtym roku biegałam ok. 7,20. Teraz uzyskałam 7,08. To bardzo duża różnica i kosztowało mnie to wiele pracy oraz wyrzeczeń" - powiedziała PAP Swoboda po mistrzostwach Polski, gdy była już pewna wygranej w tourze.

W poprzednich latach zwycięzcami cyklu World Indoor Tour byli Adam Kszczot (RKS Łódź) w biegu na 800 m w 2016 i 2018 roku, Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice) na tym samym dystansie w 2017 roku, a także rok temu w skoku o tyczce Piotr Lisek (OSOT Szczecin).

Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin) zajęła w Duesseldorfie czwarte miejsce w biegu na 800 m z czasem 2.02,39. Zwyciężyła Etiopka Habitam Alemu - 2.00,70, która najlepsza była również w całym cyklu.

Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław) zajął w biegu na 400 m czwarte miejsce uzyskując wynik 47,58. Zwyciężył, tak jak w całym cyklu, Amerykanin Nathan Strother - 46,48. Damian Czykier odpadł w eliminacjach rywalizacji płotkarzy na 60 m zajmując 5. miejsce w swojej serii - 7,87.

W biegu na 1500 m 18-letni Norweg Jakob Ingebrigtsen pokonał świeżo upieczonego rekordzistę świata na tym dystansie Etiopczyka Samuela Teferę. Czas zwycięzcy - 3.36,02 jest rekordem świata juniorów. Na trzeci miejscu finiszował starszy brat Jakoba - Filip. Obaj Norwegowie będą jednymi z najgroźniejszych rywali rekordzisty Polski Marcina Lewandowskiego (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) podczas halowych mistrzostw Europy w Glasgow (1-3 marca).

Zwycięzcami IAAF World Indoor Tour zostali w tym roku także Etiopka Alemaz Samuel w biegu na 3000 m, rosyjska tyczkarka Andżelika Sidorowa, wenezuelska trójskoczkini Yulimar Rojas i niemiecka kulomiotka Christina Schwanitz. Wśród mężczyzn, poza Strotherem, najlepsi okazali się Tefera na 1500 m, płotkarz z USA Jarret Eaton, kubański skoczek w dal Juan Miguel Echevarria oraz skoczek wzwyż z Japonii Naoto Tobe.

Na cykl składało się sześć mityngów. Jeden z nich - Orlen Copernicus Cup - odbył się w Toruniu.