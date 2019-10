Lisek o swój trzeci medal mistrzostw świata na stadionie powalczy od 19.05 czasu polskiego. W kolekcji ma już srebro (2017) i brąz (2015), teraz zatem czas na złoto. On sam deklaracji nie chce składać. I słusznie, bo poziom tej konkurencji jest najwyższy od lat. Trzech zawodników - Lisek, Szwed Armand Duplantis i broniący tytułu Amerykanin Sam Kendricks - skoczyło w tym sezonie 6 metrów lub więcej. To jednak wcale nie znaczy, że to oni między sobą rozdzielą medale.

"Bardzo dobrze wygląda także Brazylijczyk Thiago Braz, a w mistrzostwach świata często dochodzi też do niespodzianek, więc wcale nie jest powiedziane, że teraz do takiej nie dojdzie" - przestrzega Lisek.

W eliminacjach rzutu młotem wystąpią Nowicki i Fajdek. I to właśnie oni mają później między sobą walczyć o złoto. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie nawiązać z nimi walkę. Do dwójki polskich młociarzy należy 12 najlepszych tegorocznych wyników na świecie. Pytanie, który z nich będzie danego dnia w lepszej dyspozycji i wytrzyma konkurs psychicznie.

Zanim jednak do tego dojdzie, muszą przejść eliminacje. By mieć pewność awansu muszą rzucić 76,5 m.

W półfinałach 400 m wystąpią dwie Polki - Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic. Obie - zdaniem trenera Aleksandra Matusińskiego - mają potencjał, by znaleźć się w czołowej ósemce na świecie. To będzie ich trzeci bieg na tym dystansie w ciągu trzech dni i wiele będzie zależeć od tego, jak bardzo będą zmęczone.

Eliminacje przed sobą mają też Joanna Linkiewicz na 400 m ppł i Krystian Zalewski na 3000 m z przeszkodami.

Program wtorkowych konkurencji lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze:

15.30 - młot mężczyzn, eliminacje, grupa A (Wojciech Nowicki)

15.35 - 400 m mężczyzn, eliminacje

15.50 - skok wzwyż mężczyzn, eliminacje

16.30 - 400 m ppł kobiet, eliminacje (Joanna Linkiewicz)

17.00 - młot mężczyzn, eliminacje, grupa B (Paweł Fajdek)

17.15 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje (Krystian Zalewski)

19.05 - tyczka mężczyzn, FINAŁ (Piotr Lisek)

19.50 - 400 m kobiet, półfinały (Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic)

20.20 - oszczep kobiet, FINAŁ

20.35 - 200 m kobiet, półfinały

21.10 - 800 m mężczyzn, FINAŁ

21.40 - 200 m mężczyzn, FINAŁ