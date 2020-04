Okazją do tego był przypadający 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, upamiętniający urodziny pisarza Hansa Christiana Andersena, słynnego autora baśni.

Kiedy padła propozycja realizacji takiej akcji, od razu wiedziałam, że to bardzo dobry pomysł. Szczególnie teraz, gdy chcemy zachęcić dzieci do pozostawania w domach. A czy może być lepszy i bardziej pobudzający wyobraźnię najmłodszych sposób na spędzenie wolnego czasu niż ciekawa i mądra lektura? Szybko przypomniałam sobie o książce, którą kiedyś otrzymałam od znajomych. Były w niej popularne bajki, ale po śląsku. Uznałam, że to świetnie będzie pasować do stadionu i jego tożsamości – powiedziała młociarka AZS AWF Katowice, cytowana w komunikacie operatora chorzowskiej areny.

Także zdaniem Bańki wspólne czytanie książek sprawdza się w sytuacji konieczności pozostania w domach w związku z epidemią koronawirusa.

To doskonała forma spędzania czasu z najmłodszymi. Wykorzystując humor, ale jednocześnie przekazując mądre treści, uczymy dzieci i rozwijamy ich wyobraźnię. To również okazja do bycia razem, w rodzinnym gronie – ocenił pochodzący z Tychów były minister sportu.

Czytane przez nich bajki są dostępne na profilu facebookowym Stadionu Śląskiego.

W związku z epidemią koronawirusa zawieszone są zajęcia we wszystkich szkołach i dzieci muszą pozostać w domach.