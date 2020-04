To oznacza, że uzyskane w okresie 5 kwietnia - 30 listopada wyniki nie będą liczyły się do olimpijskiego rankingu. Listy na nowo zostaną otwarte między 1 grudnia a 31 maja - dla maratonu i chodu na 50 km - lub 29 czerwca 2021 - dla pozostałych konkurencji.

Reklama

Ale lekkoatleci, którzy dotychczas wywalczyli już kwalifikację, zachowają ją.

Jestem wdzięczny za pracę, jaką wykonali przedstawiciele lekkoatletów. To dzięki nim doszliśmy do porozumienia. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie przyczyni się do bardziej sprawiedliwych warunków dla wszystkich. Mamy nadzieję, że niebawem wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności - skomentował szef World Athletics Sebastian Coe.

Brytyjczyk poinformował także o tymczasowym zwolnieniu 50 procent pracowników zatrudnionych w głównej siedzibie federacji w Monako. Zapewnił też, że wszyscy pracownicy, którzy będą przebywali na urlopach, otrzymają pełne pensje. Decyzja podyktowana została odwołaniem niemal wszystkich wydarzeń lekkoatletycznych z powodu pandemii.

World Athletics skorzysta także z programu Księstwa Monako, które zapowiedziało pokrycie 70 procent wynagrodzenia pracowników, przebywających na urlopach.

To dla nas wszystkich bardzo trudny okres i dziękuję moim współpracownikom za elastyczność i pozytywne podejście do obecnych wydarzeń - skomentował Coe.