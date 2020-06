Lekkoatletyka nie jest wyjątkiem i również na tej dyscyplinie negatywnie odbija się pandemia koronawirusa.

Reklama

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom z jednej strony widzów, z drugiej strony jako Telewizja Polska chcemy dać sportowcom platformę do startów, do powrotu do normalnego życia - powiedział dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Zawodnicy trenowali w różnych warunkach, ale trenowali. Teraz czas na sprawdzenie formy i dalszą pracę. Projekt, który dziś przedstawiamy jest skierowany do sportowców, on ratuje ich zapotrzebowanie na starty. Mogę powiedzieć, że 18 czerwca oficjalnie otworzymy sezon. To będzie pierwszy krok do wejścia w rytm startowy, którego ukoronowaniem dla seniorów będą m.in. mistrzostwa Polski we Włocławku od 28 do 30 sierpnia – podkreślił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.

W rywalizacji udział wezmą największe polskie gwiazdy: kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk, tyczkarze Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski, a w skoku wzwyż Kamila Lićwinko i Sylwester Bednarek.

Jestem głodna startów. Brakuje rywalizacji. Niestety przez kontuzję straciłam część sezonu halowego. Teraz na szczęście jestem zdrowa i bardzo się cieszę, że wracamy do startowania. Jestem spokojna o formę, ufam trenerowi i wiem, że dyspozycja będzie coraz lepsza - przyznała Lićwinko.

Konkurencje będą rozgrywane rotacyjnie. 18 czerwca rywalizować będą kulomioci, tydzień później tyczkarze, a 2 lipca skoczkowie wzwyż. 9, 16 i 23 lipca schemat zostanie powtórzony.

Na Woronicza pojawi się specjalistyczna infrastruktura lekkoatletyczna. Będą chodniki tartanowe, dokładnie takie same, które są używane na wielkich imprezach i układane na stadionach. Pchnięcie kulą i skok o tyczce rozgrywane będą na terenie parkingu, a skok wzwyż w... studiu telewizyjnym.

Kiedyś startowałem w centrum handlowym, nabieg rozpoczynałem w sklepie. Tak że to nie będzie mój pierwszy start w nietypowej lokalizacji - powiedział Bednarek.

Rywalizacja będzie przebiegała z zachowaniem wszelkich przepisów związanych ze stanem epidemii. Zabraknie publiczności, ale transmisje będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz internecie.