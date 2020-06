Możesz biegać, mnóstwo miejsca nasz na trening w trakcie lotu - napisał w komentarzu jeden z użytkowników. Udało się siedzenie położyć nawet. I nikt z tylu nie marudził - skomentowała internautka.

.W 1999 roku Shegumo po raz pierwszy przybył do Polski, gdzie w Bydgoszczy odbywały się lekkoatletyczne mistrzostwa świata kadetów. W biegu na 400 m odpadł w półfinale. Po tej imprezie, uciekając przed poborem do armii, nie wrócił do rodzinnego kraju i trafił do obozu dla uchodźców w Otrębusach, gdzie swą siedzibę ma... Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.

We wrześniu 2003 roku przyjął polskie obywatelstwo, a w lutym 2004 roku w Lipsku, po 31 latach pobił halowy rekord kraju w biegu na 3000 m, który należał do ... mistrza olimpijskiego z Moskwy (1980) na 3000 m z przeszkodami Bronisława Malinowskiego.

Yared Shegumo jest wicemistrzem Europy w maratonie z 2014 roku, wygrał też 35. PZU Maraton Warszawski w 2013 roku.