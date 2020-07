„Jest to największa rozgrywana poza stadionem tyczkarska impreza na świecie. W dotychczasowych edycjach startowali najlepsi specjaliści w tej konkurencji, mistrzowie olimpijscy oraz świata. Historia tych zawodów jest bardzo bogata i cieszę się, że w trudnym okresie pandemii będziemy ją kontynuować” - powiedział na konferencji w Sopocie dyrektor mityngu Jerzy Smolarek.

W sobotę na starcie stanie sześć kobiet i tyluż mężczyzn. Wśród pań faworytką jest Romana Malacova, która legitymuje się rekordem życiowym 4,62. W połowie lipca trenująca od lat w Polsce Czeszka wygrała mityng „Czwartki z lekkoatletyką - Orlen TVP Sport Cup” pod siedzibą Telewizji Polskiej w Warszawie - skoczyła 4,25.

Malacovej mogą zagrozić Kamila Przybyła (CWZS Zawisza Bydgoszcz, 4,40) i Agnieszka Kaszuba (KL Gdynia, 4,30).

U panów kibice powinni emocjonować się rywalizacją rekordzisty kraju Piotra Liska (OsoT Szczecin), Pawła Wojciechowskiego (CWZS Zawisza) oraz Brytyjczyka Harry Coppella (rekord życiowy 5,80).

„To będzie mój siódmy konkurs po pandemii. Liczba startów w każdym roku jest spora i w tym sezonie będzie podobnie. Mój najlepszy wynik w tym okresie to 5,70, zatem nie ma tragedii, ale jak wszyscy, mam ochotę na więcej. Jestem ambitnym sportowcem, który chce osiągać coraz lepsze rezultaty. Mamy taki a nie inny czas, ale to nie usprawiedliwia nas, że możemy sobie odpuścić i zejść poniżej pewnego poziomu. Dlatego mam nadzieję, że w Sopocie moje skoki będą wyższe niż do tej pory” - stwierdził Lisek.

Pierwszy konkurs Tyczka na Molo odbył się w 1984 roku – wygrał go mistrz olimpijski z Moskwy w 1980 roku Władysław Kozakiewicz. W 1996 roku do rywalizacji przystąpiły panie, a najlepsza okazała się wówczas Czeszka Daniela Bartova.

Najwięcej triumfów ma jednak na koncie brązowa medalistka olimpijska z Aten z 2004 roku Anna Rogowska (SKLA Sopot) – siedem. Z kolei wśród mężczyzn cztery zwycięstwa zanotował mistrz świata z 2011 roku Paweł Wojciechowski. Reprezentant CWZS Zawisza wygrał trzy ostatnie edycje imprezy (dwa lata temu ustanowił rekord zawodów 5,81) oraz w 2015 roku. Lisek zajmował w Sopocie pierwsze miejsce w latach 2014 i 2016.

Impreza, na którą wstęp jest wolny, rozpocznie się w sobotę o 16. W przeciwieństwie do poprzednich edycji na Skwerze Kuracyjnym przy molo nie będą ustawione trybuny.