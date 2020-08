Legendarny jamajski lekkoatleta Usain Bolt, który w maju po raz pierwszy został ojcem, nie zamierza nakłaniać córeczki Olympii Lightning do uprawiania sportu. "Będzie robiła to, co zapragnie. Zamierzam ją tylko wspierać, a nie kierować" - powiedział ośmiokrotny mistrz olimpijski.

Matką dziewczynki jest jego wieloletnia partnerka Kasi Bennett. Mistrz olimpijski, który karierę sprinterską zakończył w 2017 r., dobrze czuję się w nowej roli. Reklama "Tacierzyństwo, bycie rodzicem to fajna rzecz. To jest nowe życie, uczenie się i zbieranie doświadczeń dzień po dniu. Jestem szczęśliwy" - powiedział Jamajczyk portalowi "Wide World of Sports". Usain Bolt otworzył w Paryżu... wypożyczalnię elektrycznych hulajnóg Zobacz również Bolt w marcu ogłosił w mediach społecznościowych, że niedługo zostanie ojcem, ostrzegając w sposób żartobliwy przyszłych pretendentów do ręki jego córki, żeby „nie pogrywali” z nim. Teraz zdradził, że przed narodzinami córeczki otrzymywał mnóstwo pytań w stylu: "Czy ona będzie biegała, uprawiała lekkoatletykę?". 33-letni Jamajczyk, ośmiokrotny złoty medalista igrzysk, nadal jest rekordzistą świata w biegach na 100 i 200 m.