To jeden z najbardziej prestiżowych biegów maratońskich na świecie. Co roku zbierał na starcie ok. 40 tys. zawodników. W tym roku zmieniono nie tylko formułę, ale i trasę rywalizacji. Okrążenia wokół Parku Centralnego będą mniejsze, a kibice będą mogli śledzić zmagania tylko częściowo.

Wcześniej organizatorzy sugerowali, że impreza może zostać całkowicie odwołana, ale dali sobie czas do 7 sierpnia, by podjąć ostateczną decyzję. Ta - jak informują media na Wyspach - została już podjęta i jeszcze w czwartek ma zostać oficjalnie ogłoszona. Bieg się odbędzie, ale jedynie dla elity, czyli zaproszonych zawodników. Na starcie - tak jak wcześniej zapowiadano - mają stanąć najszybsi maratończycy w historii, czyli Kipchoge i Bekele.

Pierwotnie maraton w Londynie miał się odbyć 26 kwietnia. Jednak z powodu pandemii koronawirusa termin został zmieniony na 4 października.

Impreza w Londynie jest ostatnią z kalendarza World Marathon Majors, która nie została odwołana. Wcześniej taką decyzję podjęli organizatorzy maratonów w Bostonie, Berlinie, Nowym Jorku i Chicago.