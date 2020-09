Jak informuje urząd, tegoroczna edycja Orlen Maratonu Warszawskiego będzie się różniła od imprez z lat ubiegłych. Organizatorzy wprowadzili szereg ograniczeń wymuszonych przez epidemię COVID-19. "Główną areną zmagań będzie pl. Teatralny, gdzie znajdą się start i meta oraz miasteczko biegowe" - przekazał magistrat.

Rywalizacja odbędzie się w czterech turach. Pierwsza grupa zawodników wyruszy na trasę w sobotę o godz. 16, a ostatnia – kolejnego dnia o godz. 13. Maratończycy pokonają ośmiokrotnie trasę przebiegającą m.in. ulicami Krakowskie Przedmieście, Miodową i Bonifraterską. Impreza potrwa dwa dni, a jej organizacja będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i parkowaniu.

W dniach 25-28 września na parkingu na pl. Teatralnym przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. W dniach 26-27 września nie będzie można zaparkować również na ulicach: Moliera (wzdłuż Teatru Wielkiego – Opery Narodowej), Ossolińskich i Miodowej.

Od soboty, od godz. 14 do niedzieli, do godz. 20.30 wyłączone z ruchu samochodów będą ulice na trasie biegu: Ossolińskich, Focha, Krakowskie Przedmieście (na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Miodowej), Miodowa, pl. Krasińskich oraz jezdnia przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową.

Dodatkowo, ulice Wierzbowa, Moliera i Bonifraterska (na odcinku od ul. Świętojerskiej do Franciszkańskiej) będą zwężone. W czasie biegu utrzymana będzie możliwość skrętu w prawo z ul. Senatorskiej w Wierzbową, dalej jednym pasem będzie można pojechać w kierunku pl. Piłsudskiego. Możliwy będzie także skręt w prawo z Trębackiej w Moliera i dalej do Senatorskiej. Na Bonifraterskiej pomiędzy Świętojerską a Franciszkańską przejezdne będą skraje prawe pasy w obydwu kierunkach. Ponadto, dojazd do ul. Schillera będzie możliwy od Długiej, a z Królewskiej (od skrzyżowania z pl. Małachowskiego) będzie można dojechać tylko do posesji lub ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

42. Orlen Maraton Warszawski spowoduje także zmiany w komunikacji miejskiej. Autobusy linii 100, 111, 116, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 – jadące w kierunku północnym – ominą wyłączone z ruchu ulice trasą: Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa i dalej dojadą do tras podstawowych. W kierunku południowym autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518 i N44 będą kursowały ul. Andersa przez pl. Bankowy do ul. Senatorskiej. Autobusy linii 128 – od skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z Królewską – dojadą ul. Marszałkowską przez pl. Bankowy do przystanku końcowego Metro Ratusz Arsenał, a autobusy linii 175 do przystanku Bielańska.

Orlen Maraton Warszawski to bieg, którego trasa obejmuje Warszawę. Jego pierwsza edycja odbyła się 21 kwietnia 2013 roku.