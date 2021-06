Około 10 tysięcy wolontariuszy, którzy zgłosili się wcześniej do pomocy przy przeprowadzeniu igrzysk i paraolimpiady w Tokio, zrezygnowało - poinformowała w środę japońska publiczna stacja telewizyjna NHK. To ok. 12,5 procent zarejestrowanych wcześniej przez organizatorów.

Jako powód rezygnacji wolontariusze podawali m.in. zaniepokojenie sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i problemy wynikające z przełożenia imprezy z 2020 na obecny rok. Reklama Według japońskich organizatorów, rezygnacja takiej liczby wolontariuszy nie stanowi zagrożenia dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zarówno igrzysk, jak i paraolimpiady. W odwodzie ma być grupa 30 tys. osób, które w razie konieczności zostaną dokooptowane do wcześniej wytypowanych. W ubiegłym roku Komitet Organizacyjny zarejestrował 80 tys. ochotników, którzy mieli pomóc w przeprowadzeniu imprez i służyć pomocą ich uczestnikom, zarówno sportowcom, jak i kibicom. Pierwsze informacje o rezygnacjach pojawiły się w lutym, a były skutkiem seksistowskiej wypowiedzi ówczesnego szefa Komitetu Organizacyjnego Yoshiro Moriego. W ciągu czterech miesięcy ta liczba wzrosła do 10 tysięcy. IO w Tokio. Japończycy rozpoczęli szczepienia przeciw COVID-19 Zobacz również Rezygnacja wolontariuszy to kolejny problem organizatorów igrzysk. Niedawno w Tokio i 10 innych prefekturach do 20 czerwca przedłużono obowiązywanie stanu wyjątkowego wynikającego z pandemii. Inaugurację największej sportowej imprezy zaplanowano na 23 lipca. Przeprowadzenie w takich okolicznościach olbrzymiego międzynarodowego wydarzenia sportowego byłoby czymś niezwykłym - ocenił Shigeru Omi, przedstawiciel grupy ekspertów, która doradza rządowi ws. walki z pandemią. Omi kilkakrotnie już zwracał się do władz Japonii, by jeszcze raz przemyślały sensowność organizacji igrzysk w obecnej sytuacji i postulował możliwe ograniczenie liczby uczestników oraz wzmożenie wszelkich dostępnych sposobów ochrony sanitarnej.