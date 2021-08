Dodała, że ma nadzieję na przyspieszenie procedury, która normalnie może trwać trzy lata.

Wcześniej Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło biegaczce możliwości kontynuowania kariery sportowej w Polsce. Następnie dołączyła do Grupy Sportowej Orlen zrzeszającej najlepszych zawodników, w tym medalistów olimpijskich z Tokio.

1 sierpnia Cimanouska, w związku z krytyką władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od rywalizacji w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Dzięki szybkiej interwencji polskiej ambasady w Tokio uzyskała wizę humanitarną i uniknęła powrotu na Białoruś. 5 sierpnia bezpiecznie wylądowała w Warszawie.

Cimanouska zajęła szóste miejsce w 2015 roku w biegu na 100 metrów w mistrzostwach Europy juniorów w Eskilstunie (Szwecja). Dwa lata później zdobyła na tym dystansie srebrny medal młodzieżowych ME w Bydgoszczy. W 2019 roku wygrała bieg na 200 metrów podczas Uniwersjady rozgrywanej w Neapolu. To także uczestniczka seniorskich ME i MŚ.