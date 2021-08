Dziś większość sportów olimpijskich utrzymuje się tylko i wyłącznie z dotacji. Proporcja wsparcia komercyjnego w porównaniu z Europą Zachodnią jest niezadowalająca. 80-90 procent środków, które wykorzystujemy na szkolenie, promocję i w ogóle działalność pochodzi z dofinansowania rządowego i samorządowego. Wsparcie komercyjne jest na poziomie 10-15 procent, a w innych sportach olimpijskich jest to kilka procent lub nic - dodał Chmara.

Podkreślił, że jeśli uda się sprawić, by sport stał się ważny w życiu społecznym, to przyciągnie on jednocześnie sponsorów. Jego zdaniem taka dywersyfikacji pozyskiwania środków jest ważna dla stabilizacji szkolenia. Zaproponował m.in. uruchomienie systemu edukacji trenerów lekkoatletyki.

Stworzyć warunki szkoleniowe dla młodzieży

Przyznał, że Stadion Śląski w Chorzowie (od roku Narodowy Stadion Lekkoatletyczny) jest jedną z najpiękniejszych aren w Europie, ale zwrócił uwagę na potrzebę stworzenie warunków szkoleniowych dla młodzieży, poprzez modernizację istniejących obiektów oraz budowę małych, niskobudżetowych. Na obchodzącej 65-lecie chorzowskiej arenie w maju 2021 odbyły się nieoficjalne MŚ sztafet i drużynowe mistrzostwa Europy, a w czerwcu - 67. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. 5 września rozegrany zostanie 12. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Już wiadomo, że w 2028 Chorzów będzie gościł indywidualne mistrzostwa Europy.

Na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym są organizowane imprezy międzynarodowe, mityngi. Chcielibyśmy wspólnie zorganizować tam w 2024 roku 100. mistrzostwa Polski. Dla nas będzie to wydarzenie historyczne, bardzo ważne - stwierdził Chmara.

Jego zdaniem współpraca na rzecz upowszechniania lekkoatletyki, szczególnie w okresie po pandemii koronawirusa, jest bardzo pożądana. Harmonogram prac ma przygotować w ciągu dwóch miesięcy zespół złożony z przedstawicieli PZLA i samorządu. Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski nie ukrywał, że cieszy się z tej deklaracji współpracy.

Jeśli sejmik się zgodzi - a jestem przekonany, że tak będzie - siądziemy do tego programu. Współpraca układa się bardzo dobrze, mamy świetny obiekt, staramy się go sensownie użytkować. Myślę, że lekkoatletyka znalazła swoje dobre miejsce w Polsce. Przed nami dużo wyzwań - powiedział.