Polki udział w rozgrywanym we Francji turnieju zaczęły w piątek od porażki z Serbkami 26:33. Dunki zaś w pierwszej kolejce okazały się nieznacznie lepsze od Szwedek - 30:29.

Szkoleniowiec biało-czerwonych Leszek Krowicki ma świadomość, że jego podopieczne czeka w niedzielę bardzo trudne zadanie.

Dania ma nieprawdopodobnie silną ligę, znakomitą szkołę, która od lat króluje na boiskach. Polega ona na tym, że zawodniczki są specjalnie przygotowywane do grania taktycznie, motorycznie i technicznie. Grają pewne elementy, które są nam znane, ale niestety mamy z nimi za mało konfrontacji, przede wszystkim klubowej, przez co nas pod tym względem znacznie przewyższają. Trafiliśmy na zespół ograny, mocny, wiedzący o co w piłce ręcznej chodzi - powiedział szkoleniowiec.