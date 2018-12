Styczeń

1 Turniej Czterech Skoczni (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

1 PŚ w biegach narciarskich – Tour de Ski (Val Muestair/Szwajcaria)

1 PŚ w narciarstwie alpejskim "City Event" - slalom równoległy kobiet i mężczyzn (Oslo/Norwegia)

2-3 PŚ w biegach narciarskich – Tour de Ski (Oberstdorf/Niemcy)

2–6 World Tour w siatkówce plażowej (Haga/Holandia)

4 Turniej Czterech Skoczni (Innsbruck/Austria)

5 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom kobiet (Zagrzeb/Chorwacja)

5 Motocyklowe MŚ w SuperEnduro - GP Niemiec (Riesa)

5.01-1.02 Puchar Azji w piłce nożnej (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

5-6 PŚ w kombinacji norweskiej (Otepaeae/Estonia)

5-6 PŚ w biegach narciarskich – Tour de Ski (Val di Fiemme/Włochy)

5-6 PŚ w saneczkarstwie – tory lodowe (Koenigssee/Niemcy)

5-6 PŚ w bobslejach (Altenberg/Niemcy)

6 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Zagrzeb/Chorwacja)

6 Turniej Czterech Skoczni (Bischofshofen/Austria)

7-17 Rajd Dakar (Peru)

8 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom kobiet (Flachau/Austria)

8 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Bad Gastein/Austria)

9 PŚ w snowboardzie - drużynowy slalom równoległy (Bad Gastein/Austria)

9-13 GP Pilzna w strzelectwie (Czechy)

9-27 MŚ piłkarzy ręcznych (Dania/Niemcy)

10-13 PŚ w biathlonie (Oberhof/Niemcy)

11 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Heidenheim/Niemcy)

11-13 Halowe młodzieżowe ME (U21) mężczyzn w hokeju na trawie z udziałem Polski (Wiedeń/Austria)

11-13 PŚ w kombinacji norweskiej (Val di Fiemme/Włochy)

11-13 PŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (St. Sebastian/Austria)

11-13 ME w short tracku (Dordrecht/Holandia)

11-13 ME w łyżwiarstwie szybkim (Collalbo/Włochy)

11-14 PE w sumo (Ert/Węgry)

12 PŚ w szermierce - szpada kobiet (Hawana/Kuba)

12 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Paryż/Francja)

12 PŚ w szermierce - floret kobiet (Katowice)

12 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn drużynowo (Heidenheim/Niemcy)

12 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd kobiet (St. Anton/Austria)

12 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant mężczyzn (Adelboden/Szwajcaria)

12 PŚ w skokach narciarskich (Predazzo/Włochy)

12-13 PŚ w biegach narciarskich (Drezno/Niemcy)

12-13 Puchar IBU w biathlonie (Duszniki-Zdrój)

12-13 PŚ w saneczkarstwie – tory lodowe (Sigulda/Łotwa)

12-13 PŚ i ME w bobslejach (Koenigsee/Niemcy)

12 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Kreischberg/Austria)

13 PŚ w szermierce - floret kobiet drużynowo (Katowice)

13 PŚ w szermierce - floret mężczyzn drużynowo (Paryż/Francja)

13 PŚ w szermierce - szpada kobiet drużynowo (Hawana/Kuba)

13 PŚ w skokach narciarskich (Predazzo/Włochy)

13 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant kobiet (St. Anton/Austria)

13 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Adelboden/Szwajcaria)

13-20 MP mężczyzn w boksie (miejsce do ustalenia)

14-27 Australian Open w tenisie (Melbourne/Australia)

15 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant kobiet (Kronplatz, Plan de Corones/Włochy)

15-20 ITTF World Tour w tenisie stołowym (Budapeszt/Węgry)

15-20 Wyścig kolarski Tour Down Under (Australia)

16-20 PŚ w biathlonie (Ruhpolding/Niemcy)

18 PŚ w narciarstwie alpejskim - superkombinacja mężczyzn (Wengen/Szwajcaria)

18 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Laax/Szwajcaria)

18-20 PŚ w kombinacji norweskiej (Chaux-Neuve/Francja)

18-20 PŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (Moskwa/Rosja)

18-20 PŚ w kolarstwie torowym (Cambridge/Nowa Zelandia)

18-20 Halowe młodzieżowe ME (U21) kobiet w hokeju na trawie z udziałem Polski (Tarnowskie Góry)

19 PŚ w snowboardzie - halfpipe (Laax/Szwajcaria)

19 PŚ w snowboardzie - slalom gigant równoległy (Rogla/Słowenia)

19 PŚ w skokach narciarskich – drużynowy (Zakopane)

19 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd kobiet (Cortina d'Ampezzo/Włochy)

19 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd mężczyzn (Wengen/Szwajcaria)

19-20 PŚ w biegach narciarskich (Otepaeae/Estonia)

19-20 PŚ w bobslejach (Innsbruck/Austria)

20 PŚ w skokach narciarskich (Zakopane)

20 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant kobiet (Cortina d'Ampezzo/Włochy)

20 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Wengen/Szwajcaria)

20-21 Halowy PŚ w łucznictwie (Nimes/Francja)

20–25 ME w bojerach (Węgry)

20-27 MŚJ w narciarstwie klasycznym (Lahti/Finlandia)

21-27 ME w łyżwiarstwie figurowym (Mińsk/Białoruś)

22-24 MP w narciarstwie alpejskim (Szczawnica)

22-27 Zawody międzynarodowe w strzelectwie (Monachium/Niemcy)

24-26 GP w judo (Tel Awiw/Izrael)

24-27 PŚ w biathlonie (Anterselva/Włochy)

24-27 Rajd Monte Carlo – el. samochodowych MŚ

25 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant mężczyzn (Kitzbuehel/Austria)

26 Mityng halowy IAAF World Indoor Tour (Boston/USA)

26 Lekkoatletyczny Mityng halowy pamięci Ireny Szewińskiej (Toruń)

25-27 PŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (Deutschnofen/Włochy)

25-27 MŚ (Winterberg/Niemcy)

25-27 PŚ w kolarstwie torowym (Hongkong)

26 Motocyklowe MŚ w SuperEnduro - GP Hiszpanii (Madryt)

26 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Seiseralm/Włochy)

26 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Moskwa/Rosja)

26 PŚ w skokach narciarskich (Sapporo/Japonia)

26 Wioślarskie ME na ergometrze (Kopenhaga/Dania)

26 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd kobiet (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

26 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd mężczyzn (Kitzbuehel/Austria)

26 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Tokio/Japonia)

26 PŚ w szermierce - floret kobiet (St.Maur/Francja)

26 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Salt Lake City/USA)

26 Wioślarskie MP na ergometrze (Tarnobrzeg)

26-27 PŚ w kombinacji norweskiej (Trondheim/Norwegia)

26-27 PŚ w biegach narciarskich (Ulricehamn/Szwecja)

26-27 PŚ w bobslejach (St. Moritz/Szwajcaria)

27 PŚ w skokach narciarskich (Sapporo/Japonia)

27 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant kobiet (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

27 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Kitzbuehel/Austria)

27 Wyścig kolarski Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

27 GP w szermierce - szpada kobiet i mężczyzn (Dauha/Katar)

27 PŚ w szermierce - floret mężczyzn drużynowo (Tokio/Japonia)

27 PŚ w szermierce - floret kobiet drużynowo (St. Maur/Francja)

27 PŚ w szermierce - szabla kobiet drużynowo (Salt Lake City/USA)

27 PŚ w snowboardzie - drużynowy slalom równoległy (Moskwa/Rosja)

27.01-3.02 MŚJ i MMŚ w biathlonie (Osrblie/Słowacja)

29 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Schladming/Austria)

29.01-3.02 El. futsalowych MŚ - turnieje rundy wstępnej

31.01-3.02 MP w badmintonie (Gniezno)

31.01-3.02 MŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (Latzfons/Włochy)

Luty

do 1 Puchar Azji w piłce nożnej (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

do 3 MP w badmintonie (Gniezno)

do 3 MŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (Latzfons/Włochy)

do 3 MŚJ i MMŚ w biathlonie (Osrblie/Słowacja)

do 3 El. futsalowych MŚ - turnieje rundy wstępnej

1 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant kobiet (Maribor/Słowenia)

1 PŚ w skokach narciarskich (Oberstdorf/Niemcy)

1-2 Puchar Davisa - kw. do turnieju finałowego World Cup of Tennis Finals

1-3 PŚ w short tracku (Drezno/Niemcy)

1-3 PŚ w łyżwiarstwie szybkim (Hamar/Norwegia)

2 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Warszawa)

2 PŚ w skokach narciarskich (Oberstdorf/Niemcy)

2 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom kobiet (Maribor/Słowenia)

2 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd mężczyzn (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

2 Mityng halowy IAAF World Indoor Tour (Karlsruhe/Niemcy)

2-3 ITTF Europa Top 16 w tenisie stołowym (Montreux/Szwajcaria)

2-3 Halowe MP w łucznictwie (Wilkowice)

2-3 PŚ w kombinacji norweskiej (Klingenthal/Niemcy)

2-3 PŚ w saneczkarstwie – tory lodowe (Altenberg/Niemcy)

2-3 MŚ w kolarstwie przełajowym (Bogense/Dania)

2–4 Międzynarodowe MP w bojerach (najlepszy lód)

3 Super Bowl w futbolu amerykańskim (Atlanta/USA)

3 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn drużynowo (Warszawa)

3 PŚ w skokach narciarskich (Oberstdorf/Niemcy)

3 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant mężczyzn (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

4 Lekkoatletyczny Mityng halowy Orlen Cup (Łódź)

4-11 ME w narciarskim biegu na orientację (Sarikamis/Turcja)

5-10 World Tour w siatkówce plażowej (Fort Lauderdale/USA)

5-17 MŚ w narciarstwie alpejskim (Aare/Szwecja)

6 Mityng halowy Copernicus Cup IAAF World Indoor Tour (Toruń)

6-9 Tenisowy Puchar Federacji - Grupa I Strefy Euro-Afrykańskiej, m.in.

Zielona Góra z udziałem Polek

7 Wybory prezydenta UEFA (Rzym/Włochy)

7-10 MŚ w łyżwiarstwie szybkim na dystansach (Inzell/Niemcy)

7-10 PŚ w biathlonie (Canmore/Kanada)

8 Wznowienie rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej

8 Mityng halowy IAAF World Indoor Tour (Mardyt/Hiszpania)

8-10 Halowy PE Trophy (2. dywizji) w hokeju na trawie z udziałem Grunwaldu Poznań

(Svieti Ivan Zelina/Chorwacja)

8-10 PŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (Vatra Dornei/Rumunia)

8-10 PŚ w short tracku (Turyn/Włochy)

9 Motocyklowe MŚ w SuperEnduro - GP Węgier (Budapeszt)

9 PŚ w skokach narciarskich – drużynowy (Lahti/Finlandia)

9 PŚ w szermierce - szpada kobiet (Barcelona/Hiszpania)

9 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Vancouver/Kanada)

9 PŚ w snowboardzie - snowcross (Feldberg/Niemcy)

9-10 1. runda tenisowego Pucharu Federacji - Grupa Światowa

9-10 Drużynowe MP w badmintonie – finały (Suwałki)

9-10 Grand Slam w judo (Paryż/Francja)

9-10 PŚ w kombinacji norweskiej (Lahti/Finlandia)

9-10 PŚ w biegach narciarskich (Lahti/Finlandia)

9-10 PŚ i ME w saneczkarstwie – tory lodowe (Oberhof/Niemcy)

10 PŚ w snowboardzie - snowcross (Feldberg/Niemcy)

10 PŚ w skokach narciarskich (Lahti/Finlandia)

10 PŚ w szermierce - szpada kobiet drużynowo (Barcelona/Hiszpania)

10 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn drużynowo (Vancouver/Kanada)

10 GP w szermierce - floret kobiet i mężczyzn (Turyn/Włochy)

12-13 Piłkarska LM - pierwsze mecze 1/8 finału

13-17 ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym (Lizbona/Portugalia)

13-17 ME par mieszanych w badmintonie (Dania/Kopenhaga)

13–17 World Tour w siatkówce plażowej (Florida/USA)

14 Piłkarska LE - pierwsze mecze 1/16 finału

14-16 PŚ w saneczkarstwie – tory naturalne (Umhausen/Austria)

14-17 PŚ w biathlonie (Salt Lake City/USA)

14-17 ME kobiet w futsalu (Portugalia)

14-17 Rajd Szwecji – el. samochodowych MŚ

14-25 Strzelecka GP Cypru w rzutkach (Larnaka/Cypr)

15 PŚ w snowboardzie - halfpipe (Calgary/Kanada)

15 Mityng halowy IAAF World Indoor Tour (Dusseldorf/Niemcy)

15 PŚ w skokach narciarskich - drużynowy (Willingen/Niemcy)

15-16 PŚ w bobslejach (Lake Placid/USA)

16 PŚ w skokach narciarskich (Willingen/Niemcy)

16 PŚ w snowboardzie - slalom gigant równoległy (Pjongczang/Korea Płd.)

16 Rugby Europe Trophy: Portugalia – Polska (Lizbona)

16-17 PŚ w biegach narciarskich (Cogne/Włochy)

16-17 Lekkoatletyczne halowe MP(Toruń)

16-23 MŚ w bojerach (USA)

17 PŚ w snowboardzie - slalom gigant równoległy (Pjongczang/Korea Płd.)

17 PŚ w skokach narciarskich (Willingen/Niemcy)

18-27 MŚJ w narciarstwie alpejskim (Val di Fassa/Włochy)

19 PŚ w narciarstwie alpejskim "City Event" - slalom równoległy kobiet i mężczyzn (Sztokholm/Szwecja)

19-20 Piłkarska LM - pierwsze mecze 1/8 finału

19.02-3.03 MŚ w narciarstwie klasycznym (Seefeld/Austria)

20-24 ME w biathlonie (Mińsk-Raubicze/Białoruś)

20-28 PŚ w strzelectwie (New Delhi/Indie)

21 Piłkarska LE - rewanżowe mecze 1/16 finału

22 PŚ w narciarstwie alpejskim - superkombinacja mężczyzn (Bansko/Bułgaria)

22 Losowanie grup eliminacyjnych piłkarskich ME kobiet 2021 (Nyon/Szwajcaria)

22 Losowanie par 1/8 finału piłkarskiej LE (Nyon/Szwajcaria)

22 El. MŚ koszykarzy, 5. kolejka drugiego etapu Chorwacja - Polska

22-24 Grand Slam w judo (Duesseldorf/Niemcy)

23 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd kobiet (Crans-Montana/Szwajcaria)

23 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant mężczyzn (Bansko/Bułgaria)

23 PŚ w snowboardzie - slalom gigant równoległy (Secret Garden/Chiny)

23-24 MŚ w łyżwiarskim sprincie (Heerenveen/Holandia)

23-24 PŚ w saneczkarstwie – tory lodowe (Soczi/Rosja)

23-24 GP Polski w pływaniu (Kozienice)

23-24 PŚ w bobslejach (Calgary/Kanada)

24 GP w szermierce - szabla kobiet i mężczyzn (Cancun/Meksyk)

24 Wioślarskie MŚ na ergometrze (Long Beach/USA)

24 PŚ w narciarstwie alpejskim - superkombinacja kobiet (Crans-Montana/Szwajcaria)

24 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant mężczyzn (Bansko/Bułgaria)

24 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Secret Garden/Chiny)

24 Losowanie grup piłkarskiego turnieju MŚ do lat 20 (Gdynia)

24.02-2.03 Wyścig kolarski UAE Tour (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

25 El. MŚ koszykarzy, 6. ostatnia kolejka drugiego etapu Polska - Holandia

26.02-2.03 Halowe ME w łucznictwie (Samsun/Turcja)

26.02-2.03 MP kobiet w boksie (miejsce do ustalenia)

27 Mecze 1/4 finału piłkarskiego PP

27.02-3.03 MŚ w kolarstwie torowym (Pruszków)

27.02–3.03 PŚ w pięcioboju nowoczesnym

Marzec

do 2 Halowe ME w łucznictwie (Samsun/Turcja)

do 2 MP kobiet w boksie (miejsce do ustalenia)

do 2 Wyścig kolarski UAE Tour (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

do 3 MŚ w narciarstwie klasycznym (Seefeld/Austria)

do 3 MŚ w kolarstwie torowym (Pruszków)

do 3 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Kair)

1-3 Lekkoatletyczne halowe ME (Glasgow/Szkocja)

1-9 MŚ w bobslejach (Whistler/Kanada)

2 PŚ w snowboardzie - snowcross (Baqueira-Beret/Hiszpania)

2 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd kobiet (Rosa Chutor/Rosja)

2 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd mężczyzn (Kvitfjell/Norwegia)

2 Wyścig kolarski Omloop Het Nieuwsblad (Belgia)

2 PŚ w szermierce - floret kobiet (Cancun/Meksyk)

2 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Kair/Egipt)

2-3 Wielobojowe MŚ w łyżwiarstwie szybkim (Calgary/Kanada)

2-3 PŚ mężczyzn w judo (Warszawa)

2-3 PŚ kobiet w judo (Praga/Czechy)

2-3 Grand Prix Hiszpanii w łucznictwie (Caceres)

3 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant kobiet (Rosa Chutor/Rosja)

3 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant mężczyzn (Kvitfjell/Norwegia)

3 PŚ w szermierce - floret kobiet drużynowo (Cancun/Meksyk)

3 PŚ w szermierce - floret mężczyzn drużynowo (Kair/Egipt)

4-10 Zapaśnicze MME U-23 (Nowy Sad/Serbia)

5-6 Piłkarska LM - rewanżowe mecze 1/8 finału

6-10 MEJ w biathlonie (Sjusjoen/Norwegia)

6-10 World Tour w siatkówce plażowej (Sydney/Australia)

7 Piłkarska LE - pierwsze mecze 1/8 finału

7-10 MME do lat 21 w tenisie stołowym (Gondomar/Portugalia)

7-10 Rajd Meksyku – el. samochodowych MŚ

7-17 MŚ w biathlonie (Oestersund/Szwecja)

8 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant kobiet (Szpindlerowy Młyn/Czechy)

8 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Mammoth Mountain/USA)

8-10 MŚ w short tracku (Sofia/Bułgaria)

8-10 GP w judo (Marrakesz/Maroko)

8-17 MME U-22 w boksie (Władykaukaz/Rosja)

9 Motocyklowe MŚ w SuperEnduro - GP Kraju Basków (Bilbao/Hiszpania)

9 PŚ w snowboardzie - halfpipe (Mammoth Mountain/USA)

9 PŚ w snowboardzie - slalom gigant równoległy (Scuol/Szwajcaria)

9 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Ateny/Grecja)

9 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Padwa/Włochy)

9 Turniej Raw Air w skokach narciarskich – drużynowo (Oslo/Norwegia)

9 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom kobiet (Szpindlerowy Młyn/Czechy)

9 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant mężczyzn (Kranjska Gora/Słowenia)

9 Wyścig kolarski Strade Bianche (Włochy)

9-10 PŚ w kombinacji norweskiej (Oslo/Norwegia)

9-10 PŚ w biegach narciarskich (Oslo/Norwegia)

9-10 PŚ w łyżwiarstwie szybkim (Salt Lake City/USA)

9-10 Lekkoatletyczny PE w rzutach (Samorin/Słowacja)

9-16 Indywidualne MPJ do lat 16 i 18 w szachach (Szklarska Poręba)

10 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Kranjska Gora/Słowenia)

10 Turniej Raw Air w skokach narciarskich (Oslo/Norwegia)

10 GP Kataru – el. motocyklowych MŚ (Dauha)

10 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn drużynowo (Padwa/Włochy)

10 GP w szermierce - szpada kobiet i mężczyzn (Budapeszt/Węgry)

10 PŚ w szermierce - szabla kobiet drużynowo (Ateny/Grecja)

10-17 Wyścig kolarski Paryż-Nicea (Francja)

12 Turniej Raw Air w skokach narciarskich (Lillehammer/Norwegia)

12 PŚ w biegach narciarskich (Drammen/Norwegia)

12-13 Piłkarska LM - rewanżowe mecze 1/8 finału

12–16 World Tour w siatkówce plażowej (Doha/Katar)

13 PŚ w narciarstwie alpejskim - zjazd kobiet i mężczyzn (Soldeu/Andora)

13-19 Wyścig kolarski Tirreno-Adriatico (Włochy)

14 PŚ w narciarstwie alpejskim - supergigant kobiet i mężczyzn (Soldeu/Andora)

14 Turniej Raw Air w skokach narciarskich (Trondheim/Norwegia)

14 Piłkarska LE - rewanżowe mecze 1/8 finału

14-17 PE w sumo (Vinni/Estonia)

15 PŚ w narciarstwie alpejskim - zawody drużynowe (Soldeu/Andora)

15 Losowanie par 1/4 i 1/2 finału piłkarskiej LM (Nyon/Szwajcaria)

15 Losowanie par 1/4 i 1/2 finału piłkarskiej LE (Nyon/Szwajcaria)

15-17 PŚ w kombinacji norweskiej (Schonach/Niemcy)

15-17 Grand Slam w judo (Jekaterynburg/Rosja)

15-26 Strzelecki PŚ w rzutkach (Acapulco/Meksyk)

16 PŚ w snowboardzie - snowcross (Veysonnaz/Szwajcaria)

16 PŚ w snowboardzie - big air (Quebec City/Kanada)

16 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom kobiet (Soldeu/Andora)

16 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant mężczyzn (Soldeu/Andora)

16-17 PŚ w biegach narciarskich (Falun/Szwecja)

16-25 ME w strzelaniu pneumatycznym (Osijek/Chorwacja)

16-29 Indywidualne ME w szachach (Skopje/Macedonia)

17 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Quebec City/Kanada)

17 GP w szermierce - floret kobiet i mężczyzn (Anaheim/USA)

17 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom gigant kobiet (Soldeu/Andora)

17 PŚ w narciarstwie alpejskim - slalom mężczyzn (Soldeu/Andora)

17 Formuła 1 - GP Australii (Melbourne)

18-24 MŚ w łyżwiarstwie figurowym (Saitama/Japonia)

18-24 MP juniorów w boksie (miejsce do ustalenia)

18-26 Piłkarskie mecze międzypaństwowe

19-24 MŚ w narciarskim biegu na orientację (Pitea/Szwecja)

20-24 ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym (Maskat/Oman)

20-24 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Guadalajara/Meksyk)

20-24 US Open w sumo (Los Angeles/USA)

20–24 World Tour w siatkówce plażowej (Texas/USA)

21 El. piłkarskich ME 2020: Austria - Polska

21-23 Rajd Azorów – el. samochodowych ME

21-24 PŚ w biathlonie (Oslo-Holmenkollen/Norwegia)

21-31 Zawody międzynarodowe w strzelectwie (Dortmund/Niemcy)

22 PŚ w skokach narciarskich (Planica/Słowenia)

22-23 Zapaśnicze MPJ - styl klasyczny (miejsce do ustalenia)

22-24 PŚ w biegach narciarskich (Quebec/Kanada)

23 PŚ w skokach narciarskich – drużynowy (Planica/Słowenia)

23 Wyścig kolarski Mediolan-San Remo (Włochy)

23 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Winterberg/Niemcy)

23 Rugby Europe Trophy: Polska - Szwajcaria (miejsce do ustalenia)

23-24 Halowe MP młodzieżowców i juniorów w łucznictwie (Wilkowice)

23 PŚ w szermierce - szpada kobiet (Chengdu/Chiny)

23 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Buenos Aires/Argentyna)

23 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Sint-Niklaas/Belgia)

23 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Budapeszt/Węgry)

23-24 GP Polski w pływaniu (Lublin)

24 PŚ w skokach narciarskich (Planica/Słowenia)

24 PŚ w szermierce - szpada kobiet drużynowo (Chengdu/Chiny)

24 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn drużynowo (Buenos Aires/Argentyna)

24 PŚ w szermierce - szabla kobiet drużynowo (Sint-Niklaas/Belgia)

24 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn drużynowo (Budapeszt/Węgry)

24 PŚ w snowboardzie - drużynowy slalom równoległy (Winterberg/Niemcy)

24 El. piłkarskich ME 2020: Polska - Łotwa (Warszawa)

25-31 Wyścig kolarski Dookoła Katalonii (Hiszpania)

26-31 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Dauha/Katar)

27 Wyścig kolarski Driedaagse Brugge-De Panne (Belgia)

28-31 Grand Prix Józefa Zapędzkiego w strzelectwie (Wrocław)

28-31 Rajd Korsyki – el. samochodowych MŚ

28-31 Polish Open w badmintonie (Częstochowa)

29 Wyścig kolarski E3 Harelbeke (Belgia)

29-31 GP w judo (Tbilisi/Gruzja)

29-31 MP w sumo (Krotoszyn)

30 MŚ w biegach przełajowych (Aarhus/Dania)

30.03–6.04 Princesa Sophia Trophy w żeglarstwie (Palma de Mallorca/Hiszpania)

31 GP Argentyny – el. motocyklowych MŚ (Termas de Rio Hondo)

31 Wyścig kolarski Gandawa-Wevelgem (Belgia)

31 Formuła 1 - GP Bahrajnu (Sakhir)

Kwiecień

do 6 Princesa Sophia Trophy w żeglarstwie (Palma de Mallorca/Hiszpania)

1-15 ME seniorek i seniorów w podnoszeniu ciężarów (Batumi/Gruzja)

3 Wyścig kolarski Dwars Door Vlaanderen (Belgia)

3 PE koszykarek - 1. mecz finałowy

6-7 GP Polski w pływaniu (miejsce do ustalenia)

4-14 MŚ elity kobiet w hokeju na lodzie (Espoo/Finlandia)

5-7 GP w judo (Antalya/Turcja)

5-16 Strzelecki PŚ w rzutkach (Al. Ain/Zjednoczone Emiraty Arabskie)

6-12 MŚ Dywizji 1B kobiet w hokeju na lodzie (Pekin/Chiny)

6-19 MŚ juniorów i kadetów w szermierce (Toruń)

7 Wyścig kolarski Dookoła Flandrii (Belgia)

7 MP w maratonie kobiet (Dębno)

7-13 MŚ Dywizji 2A do lat 18 w hokeju na lodzie (Elektreny/Litwa)

7-13 Żeglarskie ME klasy RS:X (Palma de Mallorca/Hiszpania)

8-13 Wyścig kolarski Dookoła Kraju Basków (Hiszpania)

8-14 Zapaśnicze ME seniorów i seniorów - styl wolny i klasyczny (Bukareszt/Rumunia)

9 PE koszykarzy - 1. mecz finałowy

9-10 Piłkarska LM - pierwsze mecze ćwierćfinałowe

9-13 PE w strzelectwie (Bukareszt/Rumunia)

10 Mecze 1/2 finału piłkarskiego PP

10 PE koszykarek - 2. mecz finałowy

10-14 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Sofia/Bułgaria)

10-14 ME w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn (Szczecin)

10-23 Indywidualne ME kobiet w szachach (Antalya/Turcja)

11 Piłkarska LE - pierwsze mecze ćwierćfinałowe

12-13 Zapaśnicze MPJ - styl wolny (Międzyzdroje)

12-14 Finałowy turniej Euroligi koszykarek (miejsce do ustalenia)

14 Poznań Półmaraton w lekkiej atletyce

14 MP w biegu na orientację - bieg długodystansowy (Bochnia)

14 GP Ameryk – el. motocyklowych MŚ (Austin/USA)

14 Wyścig kolarski Paryż-Roubaix (Francja)

14 Formuła 1 - GP Chin (Szanghaj)

14 MP w maratonie mężczyzn/Orlen Warsaw Marathon (Warszawa)

15 PE koszykarzy - 2. mecz finałowy

16-17 Piłkarska LM - rewanżowe mecze ćwierćfinałowe

16-21 Wyścig kolarski Dookoła Turcji

17-21 MP juniorek w boksie (miejsce do ustalenia)

17-22 ME seniorów i młodzieżowców w sumo (Tallinn/Estonia)

17-22 LM w hokeju na trawie - mecze 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał (Eindhoven/Holandia)

18 Piłkarska LE - rewanżowe mecze ćwierćfinałowe

20-21 Półfinał tenisowego Pucharu Federacji - Grupa Światowa

21 Wyścig kolarski Amstel Gold Race (Holandia)

21-28 MŚ w tenisie stołowym (Budapeszt/Węgry)

23-30 PŚ w strzelectwie (Pekin/Chiny)

24 Wyścig kolarski Strzała Walońska (Belgia)

24–28 World Tour w siatkówce plażowej (Xiamen/ Chiny)

25-28 Rajd Argentyny – el. samochodowych MŚ

26-27 Zapaśnicze MP seniorów i seniorek - styl wolny (Bydgoszcz)

26-28 Rajd Świdnicki-Krause – el. samochodowych MP

26–28 MP w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn (Katowice)

27-28 GP Polski w pływaniu (Ostrowiec Świętokrzyski)

27-28 Centralne Regaty Otwarcia Sezonu w wioślarstwie (Poznań)

27.04-4.05 Hyeres Olympic Week w żeglarstwie (Hyeres/Francja)

28 Wyścig kolarski Liege-Bastogne-Liege (Belgia)

28 GP w szermierce - szabla kobiet i mężczyzn (Seul/Korea Płd.)

28 Formuła 1 - GP Azerbejdżanu (Baku)

28.04-4.05 MŚ Dywizji 1B w hokeju na lodzie (Tallinn/Estonia)

30.04-1.05 Piłkarska LM - pierwsze mecze półfinałowe

30.04-5.05 Wyścig kolarski Tour de Romandie (Szwajcaria)

Maj

do 1 Piłkarska LM - pierwsze mecze półfinałowe

do 4 MŚ Dywizji 1B w hokeju na lodzie (Tallinn/Estonia)

do 4 Hyeres Olympic Week w żeglarstwie (Hyeres/Francja)

do 5 Wyścig kolarski Tour de Romandie (Szwajcaria)

1 Wyścig kolarski Eschborn-Frankfurt (Niemcy)

1 Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego

1-5 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Belgrad/Serbia)

1-5 GP Wolności w strzelectwie (Pilzno/Czechy)

1–5 World Tour w siatkówce plażowej (Lumpur/Malezja)

2 Piłkarska LE - pierwsze mecze półfinałowe

2 Finał PP (Warszawa)

2-4 Rajd Wysp Kanaryjskich – el. samochodowych ME

2-6 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Szekesfehervar/Węgry)

3 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Dauha/Katar)

3-5 Żeglarski Puchar PZŻ (Krynica Morska)

3-5 Finałowy turniej LM koszykarzy

3-19 Piłkarskie ME do lat 17 (Irlandia)

4 PŚ w szermierce - floret kobiet (Tauberbischofseim/Niemcy)

4 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (St.Petersburg/Rosja)

5 GP Hiszpanii – el. motocyklowych MŚ (Jerez de la Frontera)

5 PŚ w szermierce - floret kobiet drużynowo (Tauberbischofseim/Niemcy)

5 GP w szermierce - szpada kobiet i mężczyzn (Cali/Kolumbia)

5 PŚ w szermierce - floret mężczyzn drużynowo (St.Petersburg/Rosja)

5-12 Turniej im. F. Stamma (Warszawa)

6-12 PŚ w łucznictwie (Szanghaj/Chiny)

6-14 Żeglarskie ME klasy 470 (San Remo/Włochy)

7-8 Piłkarska LM - rewanżowe mecze półfinałowe

7-18 Strzelecki PŚ w rzutkach (Changwon/Korea Płd.)

8-12 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Otocec/Słowenia)

8–12 World Tour w siatkówce plażowej (Los Angeles/USA)

9 Piłkarska LE - rewanżowe mecze półfinałowe

9-12 Rajd Chile – el. samochodowych MŚ

9-17 Żeglarskie ME klasy Finn (Marsala/Włochy)

10-11 Zapaśnicze MP seniorów - styl klasyczny (Kartuzy)

10-12 Regaty eliminacyjne w kajakarstwie - Puchar Polski (Poznań)

10-12 PŚ w wioślarstwie(Płowdiw/Bułgaria)

10-12 Grand Slam w judo (Baku/Azerbejdżan)

10-12 Wyścig kolarski CCC Tour - Grody Piastowskie

10-12 Żeglarski Puchar PZŻ (Krynica Morska)

10-19 Indywidualne MP w szachach (Warszawa)

10-26 MŚ elity (Bratysława i Koszyce/Słowacja)

11 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Tunis/Tunezja)

11 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Madryt/Hiszpania)

11-12 Festiwal Sztafet IAAF World Relays (Jokohama/Japonia)

11.05-2.06 Wyścig kolarski Giro d'Italia

12 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn drużynowo (Madryt/Hiszpania)

12 PŚ w szermierce - szabla kobiet drużynowo (Tunis/Tunezja)

12 Formuła 1 - GP Hiszpanii (Barcelona)

12-18 Wyścig kolarski Dookoła Kalifornii (USA)

13-19 Żeglarskie ME klas 49er, 49erFX i Nacra 17 (Weymouth, Portland, W.Brytania)

14-18 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Zagrzeb/Chorwacja)

15–16 World Tour w siatkówce plażowej (Itapema/Brazylia)

15-19 MP w pływaniu (Olsztyn)

16–19 ME w gimnastyce artystycznej (Baku/Azerbejdżan)

17-19 PŚ w kolarstwie górskim (Albstadt/Niemcy)

17-19 Finałowy turniej Euroligi koszykarzy (Vitoria-Gasteiz/Hiszpania)

18 Finał Ligi Mistrzyń w siatkówce

18 PŚ w szermierce - szpada kobiet (Dubaj/Zjednoczone Emiraty Arabskie)

18 Finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń (Budapeszt/Węgry)

18 Żużlowa GP Polski – el. MŚ (Warszawa)

18 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Szanghaj/Chiny)

18-19 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Paryż/Francja)

18-19 MP w biegu na orientację - średni dystans, bieg nocny (Smołdzęcino)

18-19 Wioślarskie MEJ (Essen/Niemcy)

18-19 PE kadetów w judo (Bielsko-Biała)

18-19 Ekstraklasa piłkarska - ostatnia kolejka fazy finałowej

18-19 Szermiercze MP w szabli (Warszawa)

18-25 Żeglarskie ME klasy Laser (Porto/ Portugalia)

19 GP Francji – el. motocyklowych MŚ (Le Mans)

19 GP w szermierce - floret kobiet i mężczyzn (Szanghaj/Chiny)

19 PŚ w szermierce - szpada kobiet drużynowo (Dubaj/Zjednoczone Emiraty Arabskie)

19 PE w chodzie sportowym (Olita/Litwa)

20-26 Żeglarskie Medemblik Regatta (Medemblik/Holandia)

21-23 Liga Narodów kobiet, m.in. turniej w Radomiu w udziałem reprezentacji Polski, Włoch,

Tajlandii i Niemiec

21-26 PŚ w łucznictwie (Antalya/Turcja)

21-26 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Kladno/Czechy)

22-25 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Bangkok/Tajlandia)

22-26 ITTF Junior Circuit Premium w tenisie stołowym (Władysławowo)

22-26 Wyścig kolarski Bałtyk-Karkonosze Tour

22–26 World Tour w siatkówce plażowej (Jinjiang/Chiny)

23-25 PE w sumo (Brandenburg/Niemcy)

23-26 MP Match Play w golfie (do ustalenia)

23-26 PŚ w kajakarstwie (Poznań)

23-26 Drużynowe kwalifikacje olimpijskie WKKW dla Grupy C w jeździectwie (Baborówko)

23.05-15.06 Piłkarskie MŚ do lat 20 (Łódź, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Tychy, Bielsko-Biała)

24-25 MMP U23 w podnoszeniu ciężarów (miejsce do ustalenia)

24-26 GP w judo (Hohhot/Chiny)

24-26 Rajd Lipawy – el. samochodowych ME

24-26 PŚ w kolarstwie górskim (Nove Mesto/Czechy)

24-31 PŚ w strzelectwie (Monachium/Niemcy)

25-26 Szermiercze MP w szpadzie (Kraków)

25-26 Szermiercze MP we florecie (Poznań)

26 GP w szermierce - szabla kobiet i mężczyzn (Moskwa/Rosja)

26 Formuła 1 - GP Monako (Monte Carlo)

26.05-9.06 French Open w tenisie (Paryż/Francja)

28-30 Liga Narodów kobiet w siatkówce

28.05-2.06 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Shenzhen/Chiny)

29 Finał piłkarskiej LE (Baku/Azerbejdżan)

29.05-2.06 World Tour w siatkówce plażowej (Ostrawa/Czechy)

30.05-2.06 Rajd Portugalii – el. samochodowych MŚ

31.05-2.06 Rajd Nadwiślański – el. samochodowych MP

31.05-2.06 Wioślarskie ME (Lucerna/Szwajcaria)

31.05-2.06 PŚ w kajakarstwie (Duisburg/Niemcy)

31.05–2.06 MP w akrobatyce sportowej (Chorzów)

31.05–30.06 Liga Narodów siatkarzy - faza interkontynentalna

Czerwiec

do 2 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Shenzhen/Chiny)

do 2 Wioślarskie ME (Lucerna/Szwajcaria)

do 2 PŚ w kajakarstwie (Duisburg/Niemcy)

do 2 Wyścig kolarski Giro d'Italia

do 2 Rajd Portugalii – el. samochodowych MŚ

do 2 Rajd Nadwiślański – el. samochodowych MP

do 2 MP w akrobatyce sportowej (Chorzów)

do 2 World Tour w siatkówce plażowej (Ostrawa/Czechy)

do 9 French Open w tenisie (Paryż/Francja)

do 30 Liga Narodów siatkarzy - faza interkontynentalna

do 15 Piłkarskie MŚ do lat 20 (Łódź, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Tychy, Bielsko-Biała)

1 Finał piłkarskiej LM (Madryt/Hiszpania)

1 Żużlowa GP Słowenii – el. MŚ (Krsko)

1-2 Final Four LM piłkarzy ręcznych (Kolonia/Niemcy)

1-2 MP w gimnastyce artystycznej (miejsce do ustalenia)

1-8 MŚJ U20 w podnoszeniu ciężarów (Suva/Fidżi)

2 GP Włoch – el. motocyklowych MŚ (Mugello)

2 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Sztokholm/Szwecja)

3-9 Zapaśnicze MEJ (Pontevedra/Hiszpania)

3-9 Challenger Poznań Open w tenisie (Poznań)

3-11 Piłkarskie mecze międzypaństwowe

3-14 Letnia Uniwersjada (Neapol/Włochy)

4-6 Liga Narodów kobiet w siatkówce

4-9 ITTF World Tour w tenisie stołowym (Hongkong)

4-9 MME w pięcioboju nowoczesnym (Drzonków)

5 Turniej finałowy Ligi Narodów UEFA: półfinał Portugalia - Szwajcaria (Porto/Portugalia)

5 69. Kongres FIFA (Paryż/Francja)

6 Turniej finałowy Ligi Narodów UEFA: półfinał: Holandia - Anglia (Guimaraes/Portugalia)

6 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Rzym/Włochy)

6-9 Strzeleckie MPJ w rzutkach (Bydgoszcz)

6-16 FIH Series Final mężczyzn (kw. do IO) w hokeju na trawie z udziałem Polaków (Indie)

7 El. piłkarskich ME 2020: Macedonia - Polska

7-9 MP w golfie (miejsce do ustalenia)

7-10 Klubowy PE Challenge 1 w hokeju na trawie z udziałem Pomorzanina Toruń (Siemianowice Śląskie)

7.06-7.07 Piłkarskie MŚ kobiet (Francja)

8 Runda kwalifikacyjna żużlowej GP (Glasgow/W. Brytania; Zarnovica/Słowacja; Lamothe/Francja)

9 Turniej finałowy Ligi Narodów UEFA: mecz o 3. miejsce (Guimaraes/Portugalia)

9 Finał Ligi Narodów UEFA (Porto/Portugalia)

9 Formuła 1 - GP Kanady (Montreal)

9-16 Wyścig kolarski Criterium du Dauphine (Francja)

10 El. piłkarskich ME 2020: Polska - Izrael (Warszawa)

10 Runda kwalifikacyjna żużlowej GP (Abensberg/Niemcy)

10-16 MŚ w łucznictwie (Hertogenbosch/Holandia)

11-13 Liga Narodów kobiet w siatkówce

12-16 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Sapporo/Japonia)

12-16 World Tour w siatkówce plażowej (Warszawa)

13 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Oslo/Norwegia)

13-16 Zawody międzynarodowe w strzelectwie (Suhl/Niemcy)

13-16 Rajd Sardynii – el. samochodowych

13-16 Międzynarodowe oficjalne zawody w skokach Dywizja I w jeździectwie (Sopot)

14-16 PŚ w kajakarstwie górskim (Lee Valley/Wielka Brytania)

14-16 Kolarski Małopolski Wyścig Górski

14.06-7.07 Mistrzostwa Ameryki Południowej - Copa America (Brazylia)

14.06-7.07 Złoty Puchar CONCACAF (USA, Kostaryka)

15 Żużlowa GP Czech – el. MŚ (Praga)

15-23 Wyścig kolarski Dookoła Szwajcarii

15-23 FIH Series Final kobiet (kw. do IO) w hokeju na trawie z udziałem Polek (Japonia)

15.06-13.07 Puchar Narodów Afryki w piłce nożnej (miejsce do ustalenia)

16 GP Katalonii – el. motocyklowych MŚ (Barcelona/Hiszpania)

16 Memoriał Janusza Kusocińskiego (Chorzów)

16 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Rabat/Maroko)

16-30 Piłkarskie ME do lat 21 (Włochy, San Marino); w tym 16.06 Polska - Belgia (Reggio Emilia),

19.06 Włochy - Polska (Bolonia), 22.06 Hiszpania - Polska (Bolonia)

17-22 ME w szermierce (Duesseldorf/Niemcy)

17-23 Zapaśnicze ME kadetów (Faenza/Włochy)

18-20 Liga Narodów kobiet w siatkówce

20 Lekkoatletyczny Mityng "Złote Kolce" (Ostrawa/Czechy)

21-23 PŚ w wioślarstwie (Poznań)

21-23 PŚ w kajakarstwie górskim (Bratysława/Słowacja)

21-23 MP seniorów i seniorek w podnoszeniu ciężarów (miejsce do ustalenia)

21-30 Igrzyska Europejskie (Mińsk/Białoruś)

22 Wyścig kolarski GP Doliny Baryczy - Memoriał Grundmana i Wizowskiego

22-23 MP w biegu na orientację - dystans klasyczny, sztafety (Przesiek)

22-23 Memoriał Ireny Szydłowskiej w łucznictwie (Warszawa)

22-30 Kieler Woche w żeglarstwie (Kilonia/Niemcy)

23 Formuła 1 - GP Francji (Le Castellet)

27-30 MEJ w biegu na orientację (Grodno/Białoruś)

27-30 ME kadetów w judo (Warszawa)

27-30 Puchar Unii Europejskiej 15, 17, 20 lat w podnoszeniu ciężarów (Irlandia)

27-30 PŚ – finał w pięcioboju nowoczesnym (Tokio/Japonia)

27.06-7.07 ME koszykarek (Łotwa, Serbia)

28-30 PŚ w kajakarstwie górskim (Tacen/Słowenia)

28-30 Rajd Polski – el. samochodowych ME

28-30 Rajd Polski – el. samochodowych MP

28-30 Zapaśnicze ME U15 (Kraków)

28-31 MPJ w sumo (Zamość)

28.06-7.07 MŚ w siatkówce plażowej (Hamburg/Niemcy)

30 GP Holandii – el. motocyklowych MŚ (Assen)

30 Formuła 1 - GP Austrii (Spielberg)

30 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Eugene, USA)

Lipiec

do 7 MŚ w siatkówce plażowej (Hamburg/Niemcy)

do 7 Piłkarskie MŚ kobiet (Francja)

do 7 Mistrzostwa Ameryki Południowej - Copa America (Brazylia)

do 7 Złoty Puchar CONCACAF (USA, Kostaryka)

do 7 ME koszykarek (Łotwa, Serbia)

do 13 Puchar Narodów Afryki w piłce nożnej (miejsce do ustalenia)

1-7 PŚ w łucznictwie (Berlin/Niemcy)

1-14 Wimbledon (Londyn/W.Brytania)

2-7 ITTF World Tour w tenisie stołowym (Korea)

2-9 Żeglarskie MŚ klasy Laser Standard (Sakaiminato/Japonia)

3-6 Kolarski Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

3-7 MEJ w szachach szybkich i błyskawicznych (Tallinn/Estonia)

3-7 Turniej finałowy Ligi Narodów kobiet w siatkówce (Chiny)

4-7 Strzeleckie MP w rzutkach (Wrocław)

4-7 Faza finałowa ME koszykarek (Belgrad/Serbia)

5 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Lozanna/Szwajcaria)

5-7 GP w judo (Montreal/Kanada)

5-7 MP w ujeżdżeniu (Radzionków)

5-7 PŚ w kolarstwie górskim (Vallnord/Andora)

6 Żużlowa GP Szwecji – el. MŚ (Hallstavik)

6-12 MŚJ w biegu na orientację (Aarhus/Dania)

6-28 Wyścig kolarski Tour de France

7 GP Niemiec – el. motocyklowych MŚ (Hohenstein-Ernstthal)

7-14 MMŚ w pięcioboju nowoczesnym (Drzonków)

7-15 ME 20-23 lat w podnoszeniu ciężarów (Chisinau/Mołdawia)

7-16 Młodzieżowe ME w tenisie stołowym (Ostrawa/Czechy)

8-14 ME kobiet w boksie (miejsce do ustalenia)

8-15 Strzeleckie ME - ruchoma tarcza (Gyenesdias/Węgry)

9-14 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Geelong/Australia)

9-14 World Tour w siatkówce plażowej (Gstaad/Szwajcaria)

10-18 Drużynowe MEJ w szachach (Pardubice/Czechy)

11-14 Lekkoatletyczne młodzieżowe ME U23 (Gavle/Szwecja)

11-18 Test przedolimpijski w łucznictwie (Tokio/Japonia)

12 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Monako)

12-14 PŚ w wioślarstwie (Rotterdam/Holandia)

12-14 PŚ w kolarstwie górskim (Les Gets/Francja)

12-14 GP w judo (Budapeszt/Węgry)

12-14 Rajd Elektreny – el. samochodowych MP (Litwa)

13.07-3.08 Żeglarskie Volvo Gdynia Sailing Days 2019

14 Formuła 1 - GP W.Brytanii (Silverstone)

14 Memoriał Ireny Szewińskiej (miejsce do ustalenia)

14-20 Młodzieżowe ME kobiet U21 2. dywizji w hokeju na trawie z udziałem Polek (Antalya/Turcja)

14-27 Piłkarskie ME do lat 19 (Armenia)

15-21 Młodzieżowe ME mężczyzn U21 w hokeju na trawie z udziałem Polaków (Walencja/Hiszpania)

15-23 MŚ w szermierce (Budapeszt/Węgry)

16-21 MŚJ i U-23 w kajakarstwie górskim (Kraków)

17-21 World Tour w siatkówce plażowej (Espinho/Portugalia)

17-21 World Tour w siatkówce plażowej (Edmonton/Kanada)

17-24 Żeglarskie MŚ klasy Laser Radial (Sakaiminato/Japonia)

18-21 Lekkoatletyczne MEJ do lat 20 (Boras/Szwecja)

18-26 MŚJ w pięcioboju nowoczesnym (Sofia/Bułgaria)

18-27 MŚ do lat 21 siatkarzy (Manama/Bahrajn)

19-21 Rajd di Roma Capitale – el. samochodowych ME

20-21 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Londyn/W.Brytania)

21-28 MŚ w pływaniu (Gwangju/Korea Płd.)

24-27 Wyścig kolarski Dookoła Mazowsza

24-28 Wioślarskie MMŚ (Sarasota/USA)

24-28 ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym (Pjongczang/Korea Płn.)

24-28 World Tour w siatkówce plażowej (Tokio/Japonia)

25-28 Klubowe Mistrzostwa Polski w golfie (miejsce do ustalenia)

25-28 MP w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (Ptakowice)

26-28 GP w judo (Zagrzeb/Chorwacja)

26-28 MPJ w łucznictwie (Kraków)

27 MŚ juniorów na żużlu - 1. turniej finałowy (Polska)

28 Formuła 1 - GP Niemiec (Hockenheim)

26.07–3.08 ME mężczyzn 2. dywizji w hokeju na trawie z udziałem Polaków (Cambrai/Francja)

29.07-4.08 Zapaśnicze MŚ kadetów (Sofia/Bułgaria)

31.07-4.08 World Tour w siatkówce plażowej (Wiedeń/Austria)

Sierpień

do 3 ME mężczyzn 2. dywizji w hokeju na trawie z udziałem Polaków (Cambrai/Francja)

do 3 Żeglarskie Volvo Gdynia Sailing Days 2019

do 4 Zapaśnicze MŚ kadetów (Sofia/Bułgaria)

do 4 World Tour w siatkówce plażowej (Wiedeń/Austria)

1-4 MP w strzelectwie (Wrocław)

1-4 MŚJ i U-23 w kajakarstwie (Pitesti/Rumunia)

1-4 Rajd Finlandii – el. samochodowych MŚ

1-4 Zapaśniczy Memoriał Wacława Ziółkowskiego - styl wolny;

Memoriał Władysława Pytlasińskiego - styl klasyczny; Poland Open kobiet (Warszawa)

2-4 PŚ w kolarstwie górskim (Val di Sole/Włochy)

2-4 Interkontynentalne turnieje kw. w siatkówce do igrzysk olimpijskich w Tokio

2-9 Żeglarskie MŚ klasy 470 (Enoshima/Japonia)

3 Wyścig kolarski Clasica San Sebastian (Hiszpania)

3 Żużlowa GP Polski – el. MŚ (Wrocław)

3-4 PE juniorów w judo (Gdynia)

3-4 Młodzieżowe MP w łucznictwie (Dobrcz)

3 Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej (Władysławowo/Cetniewo)

3-9 Wyścig kolarski Tour de Pologne

4 GP Czech – el. motocyklowych MŚ (Brno)

4 Wyścig kolarski Prudential RideLondon - Surrey Classic (W.Brytania)

4 Formuła 1 - GP Węgier (Budapeszt)

4-10 ME kobiet 2. dywizji w hokeju na trawie z udziałem Polek (Glasgow/Szkocja)

4-11 MŚ weteranów w badmintonie (Katowice)

5-11 ME w siatkówce plażowej (Moskwa/Rosja)

6-11 ME w pięcioboju nowoczesnym (Bath/Wielka Brytania)

7-11 Wioślarskie MŚJ (Tokio/Japonia)

8-10 Rajd Rzeszowski – el. samochodowych MP

9-11 PE w sumo (Krotoszyn)

9-11 PŚ w kolarstwie górskim (Lenzerheide/Szwajcaria)

9-11 Interkontynentalne turnieje kwalifikacyjne siatkarzy do igrzysk w Tokio

9-11 Lekkoatletyczny drużynowe ME (Bydgoszcz)

11 GP Austrii – el. motocyklowych MŚ (Spielberg)

11-22 Strzelecki PŚ w rzutkach (Lahti/Finlandia)

12-15 Zawody międzynarodowe w strzelectwie (Suhl/Niemcy)

12-18 Wyścig kolarski Binck Bank Tour (Belgia/Holandia)

12-18 Zapaśnicze MŚJ (Tallinn/Estonia)

13-17 MŚ w biegu na orientację (Knatterudfjellet/Norwegia)

13-18 ITTF World Tour w tenisie stołowym (Panagyurishte/Bułgaria)

14 Mecz o Superpuchar Europy UEFA (Stambuł/Turcja)

14-18 World Tour w siatkówce plażowej (Moskwa/Rosja)

15-18 ME w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi (Donaueschingen/Niemcy)

15-18 ME w sportowych rajdach konnych 160km (Euston Park/W.Brytnia)

15-18 ME kuców - ujeżdżenie/skoki/WKKW (Strzegom)

15-22 Żeglarski Olympic Test Event (Enoshima/Japonia)

16-18 Rajd Barum – el. samochodowych ME

17 Kolarski Memoriał Henryka Łasaka

17 Wyścig kolarski Puchar Ministra Obrony Narodowej

17 Żużlowa GP Szwecji – el. MŚ (Malilla)

18 Wyścig kolarski Puchar Uzdrowisk Karpackich

18 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Birmingham/W.Brytania)

19-25 MŚJ w łucznictwie (Madryt/Hiszpania)

19-25 MŚ w badmintonie (Bazylea/Szwajcaria)

19-25 PŚ w łucznictwie (Salt Lake City/USA)

19-25 ME w skokach, ujeżdżeniu, paraujeżdżeniu (Rotterdam/Holandia)

20-21 MŚ we wspinaczce sportowej (Hachioji/Japonia)

20-25 MŚ juniorów w pływaniu (Budapeszt/Węgry)

20-25 ITTF World Tour w tenisie stołowym (Ołomuniec/Czechy)

21-25 MŚ w kajakarstwie (Szeged/Węgry)

21-30 MŚ do lat 19 siatkarzy (Tunis/Tunezja)

22-25 Rajd Niemiec – el. samochodowych MŚ

23-25 Lekkoatletyczne MP (Radom)

23-25 MP w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi (Bogusławice)

23.08-8.09 ME kobiet w siatkówce (Polska; Turcja; Węgry; Słowacja)

24 Żużlowa GP Challenge (Gorican/Chorwacja)

24 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Paryż/Francja)

24.08-15.09 Wyścig kolarski Vuelta a Espana

25 GP Wielkiej Brytanii – el. motocyklowych MŚ (Silverstone)

25 Wyścig kolarski Cyclassics Hamburg (Niemcy)

25-31 MŚ w judo (Tokio/Japonia)

25.08-1.09 Wioślarskie MŚ (Linz/Austria)

25.08-1.09 ME juniorów i kadetów kickboxingu (Gyoer/Węgry)

26.08-3.09 PŚ w strzelectwie (Rio de Janeiro/Brazylia)

26.08–8.09 US Open w tenisie (Nowy Jork/USA)

28.08-1.09 MŚ w kolarstwie górskim (Mont-Sainte-Anne/Kanada)

29 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Zurych/Szwajcaria)

29.08-1.09 Jeździeckie ME WKKW (Luhmuhlen/Niemcy)

30.08-1.09 PŚ w kajakarstwie górskim (Markkleeberg/Niemcy)

30.08-1.09 MP w kajakarstwie (Poznań)

30.08-1.09 MP juniorów do lat 12, 14, 16 i 18 w szachach szybkich i błyskawicznych (Rzeszów)

30.08-1.09 Żeglarskie MP klas nieolimpijskich (Gdańsk)

31 Żużlowa GP Niemiec – el. MŚ (Teterow)

31.08-15.09 MŚ koszykarzy (Chiny)

Wrzesień

do 1 PŚ w kajakarstwie górskim (Markkleeberg/Niemcy)

do 1 MP w kajakarstwie (Poznań)

do 1 ME juniorów i kadetów kickboxingu (Gyoer/Węgry)

do 1 Wioślarskie MŚ (Linz/Austria)

do 1 MŚ w kolarstwie górskim (Mont-Sainte-Anne/Kanada)

do 1 MP juniorów do lat 12, 14, 16 i 18 w szachach szybkich i błyskawicznych (Rzeszów)

do 1 Żeglarskie MP klas nieolimpijskich (Gdańsk)

do 1 Jeździeckie ME WKKW (Luhmuhlen/Niemcy)

do 3 PŚ w strzelectwie (Rio de Janeiro/Brazylia)

do 8 US Open w tenisie (Nowy Jork/USA)

do 8 ME kobiet w siatkówce (Polska; Turcja; Węgry; Słowacja)

do 15 Wyścig kolarski Vuelta a Espana

do 15 MŚ koszykarzy (Chiny)

1 Wyścig kolarski Bretagne Classic - Ouest France (Francja)

1 Formuła 1 - GP Belgii (Spa-Francorchamps)

1 Lekkoatletyczny Mityng ISTAF (Berlin/Niemcy)

2-9 MŚ w pięcioboju nowoczesnym (Budapeszt/Węgry)

2-10 Piłkarskie mecze międzypaństwowe

3-8 Drużynowe ME w tenisie stołowym (Nantes/Francja)

3-17 Strzeleckie MŚ w rzutkach (Lonato/Włochy)

4-9 World Tour w siatkówce plażowej (Rzym/Włochy)

5-7 Rajd Śląska – el. samochodowych MP

5-8 Jeździeckie MP WKKW (Sopot)

5-8 Żeglarskie MP klas olimpijskich (Gdańsk)

5-8 MP w łucznictwie (Bytom)

5-8 MP - karabin 300 m (Jawor)

5-14 ME U15, U17 w podnoszeniu ciężarów (Konstanca/Rumunia)

6 El. piłkarskich ME 2020: Słowenia - Polska

6 Lekkoatletyczny Mityng Diamentowej Ligi (Bruksela/Belgia)

6-8 PŚ w kajakarstwie górskim (Praga/Czechy)

6–8 MP w skokach na trampolinie (Zielona Góra)

7 Żużlowa GP Danii– el. MŚ (Vojens/Dania)

7-8 Wioślarskie MME (Ioannina/Grecja)

7-8 MP w biegu na orientację - sprint, sztafety sprinterskie (Serock)

8 Formuła 1 - GP Włoch (Monza)

9 El. piłkarskich ME 2020: Polska - Austria (Warszawa)

9-20 MŚ mężczyzn w boksie (Soczi/Rosja)

9.09-2.10 PŚ w szachach (Chanty-Mansyjsk/Rosja)

10-15 Faza finałowa MŚ koszykarzy (Chiny)

11-15 MŚ w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (Drebkau/Niemcy)

12-15 ME juniorów w judo (Vantaa/Finlandia)

12-15 Rajd Turcji – el. samochodowych MŚ

12-15 Jeździeckie MP w skokach (Jakubowice)

12-23 ME - pistolet i karabin (Bolonia/Włochy)

12-29 ME siatkarzy (Belgia; Francja; Holandia; Słowenia)

13 Wyścig kolarski GP Quebecu (Kanada)

14 MŚ juniorów na żużlu - 2. turniej finałowy (Łotwa)

14 Memoriał Kamili Skolimowskiej (Chorzów)

14-15 Wioślarskie MP (Poznań)

14-15 MP w łukach bloczkowych (Więcławice)

15 GP San Marino – el. motocyklowych MŚ (Misano/Włochy)

15 Wyścig kolarski GP Montrealu (Kanada)

16–22 MŚ w gimnastyce artystycznej (Baku/Azerbejdżan)

16-22 Zapaśnicze MŚ seniorów (Astana/Kazachstan)

16-25 MŚ seniorek i seniorów w podnoszeniu ciężarów (Pattaya/Tajlandia)

20-21 Zapaśnicze MMP U23 (Poznań)

21 Żużlowa GP W. Brytanii – el. MŚ (Cardiff)

21-29 Kolarskie MŚ (Yorkshire/Wielka Brytania)

22 GP Aragonii – el. motocyklowych MŚ (Alcaniz/Hiszpania)

22 Formuła 1 - GP Singapuru

22-27 ME - karabin 300 m (Tolmezzo/Włochy)

22-28 Żeglarskie MŚ klasy RS:X (Torbole/Włochy)

25-27 Otwarte MP w pięcioboju nowoczesnym (Drzonków)

25-29 ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym (Asuncion/Paragwaj)

25-29 MŚ w kajakarstwie górskim (Seu d'Urgell/Hiszpania)

25-29 Młodzieżowe MP w strzelectwie (Bydgoszcz)

26-31 ME młodzieżowców, juniorów i kadetów w sumo (Szeged Szent Mikos/Węgry)

27-28 Zapaśnicze MMP U23 - styl wolny i kobiet (Rudnik)

27-29 Rajd Cypru – el. samochodowych ME

28.09-6.10 Lekkoatletyczny MŚ (Dauha/Katar)

29 Formuła 1 - GP Rosji (Soczi)

Październik

do 2 PŚ w szachach (Chanty-Mansyjsk/Rosja)

do 6 Lekkoatletyczny MŚ (Dauha/Katar)

1-6 ITTF World Tour w tenisie stołowym (Sztokholm/Szwecja)

1-15 PŚ siatkarzy (Japonia)

1-13 MŚ U14, U16, U18 w szachach (Nagpur/Indie)

3-6 Finał PP - karabin i pistolet (do ustalenia)

3-6 Rajd Wielkiej Brytanii – el. samochodowych MŚ

4 MŚ juniorów na żużlu - 3. turniej finałowy (Czechy)

4-6 PZG Masters w golfie (do ustalenia)

4-6 Top 10 juniorów i kadetów w tenisie stołowym (Noordwijk/Holandia)

4-6 Rajd Dolnośląski – el. samochodowych MP

4–13 MŚ w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn (Stuttgart/Niemcy)

5 Żużlowa GP Polski – el. MŚ (Toruń)

5-27 Piłkarskie MŚ do lat 17 (Peru)

6 GP Tajlandii – el. motocyklowych MŚ (Buriram)

6-12 MMP mężczyzn w boksie (miejsce do ustalenia)

7-15 Piłkarskie mecze międzypaństwowe

8-13 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Brema/Niemcy)

8-13 Zapaśnicze MŚ weteranów (Tbilisi/Gruzja)

10 El. piłkarskich ME 2020: Łotwa - Polska

12 Wyścig kolarski Il Lombardia (Włochy)

13 El. piłkarskich ME 2020: Polska - Macedonia (Warszawa)

13 Formuła 1 - GP Japonii (Suzuka)

14-26 MŚ do lat 20 w szachach (New Delhi/Indie)

15-20 Wyścig kolarski Tour of Guangxi (Chiny)

16-19 MŚJ w judo (Marrakesz/Maroko)

16-20 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Cancun/Meksyk)

16-20 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Władysławowo/Polska)

18-20 PŚ kobiet (Chengdu/Chiny)

19-20 MŚ seniorów i juniorów w sumo (Honolulu/USA)

20 GP Japonii – el. motocyklowych MŚ (Motegi)

20-27 MŚ kickboxingu - K-1, Low Kick, Light Contact (Sarajewo/Bośnia I Hercegowina)

22-27 El. futsalowych MŚ - turnieje rundy głównej (jeden w Polsce, z udziałem Polaków)

23-28 MMP kobiet w boksie (miejsce do ustalenia)

23-31 ITTF World Cadet Challenge w tenisie stołowym (Cetniewo)

23.10-3.11 Drużynowe ME w szachach (Batumi/Gruzja)

24-27 Rajd Katalonii – el. samochodowych MŚ

25-27 PŚ mężczyzn w tenisie stołowym (Chengdu/Chiny)

25-27 Grand Slam w judo (Abu Zabi/ZEA)

25.10–3.11 ME w akrobatyce sportowej (Holon/Izrael)

26-27 Wioślarskie Centralne kontrolne regaty jesienne (Poznań)

26-27 GP Polski w pływaniu (Oświęcim)

27 GP Australii – el. motocyklowych MŚ (Phillip Island)

27 Formuła 1 - GP Meksyku (Meksyk)

28.10-3.11 Zapaśnicze MMŚ U23 (Budapeszt/Węgry)

30.10-3.11 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Mińsk/Białoruś)

30.10-3.11 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Agadir/Maroko)

31.10-6.11 Turniej międzynarodowy w sumo (Okinoshu/Japonia)

Listopad

do 3 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Mińsk/Białoruś)

do 3 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Agadir/Maroko)

do 3 Drużynowe ME w szachach (Batumi/Gruzja)

do 3 ME w akrobatyce sportowej (Holon/Izrael)

do 3 Zapaśnicze MMŚ U23 (Budapeszt/Węgry)

do 6 Turniej międzynarodowy w sumo (Okinoshu/Japonia)

1-3 MME w judo (Iżewsk/Rosja)

3 GP Malezji – el. motocyklowych MŚ (Sepang)

3 Formuła 1 - GP USA (Austin)

5-7 Światowa Konferencja Antydopingowa (Katowice)

6-10 Drużynowy PŚ w tenisie stołowym (Tokio/Japonia)

7 Losowanie rundy elitarnej futsalowych MŚ

7-10 PE w sumo (Niżny Nowogród/Rosja)

8-10 GP w judo (Taszkent/Uzbekistan)

8-10 Rajd Węgier – el. samochodowych ME

9-10 GP Polski w pływaniu (Łódź)

9-10 Finał tenisowego Pucharu Federacji - Grupa Światowa

11-19 Piłkarskie mecze międzypaństwowe

12-17 ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym (Linz/Austria)

13-17 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Dżakarta/Indonezja)

14-17 Rajd Australii – el. samochodowych MŚ

15-17 GP w judo (Haga/Holandia)

16 El. piłkarskich ME 2020: Izrael - Polska

17 GP Walencji – el. motocyklowych MŚ (Cheste/Hiszpania)

17 Formuła 1 - GP Brazylii (Sao Paulo)

18-24 Puchar Davisa - turniej finałowy World Cup of Tennis Finals

19 El. piłkarskich ME 2020: Polska - Słowenia (Warszawa)

19-23 ITTF Challenge w tenisie stołowym (Antalya/Turcja)

21-25 ME U-24 w pięcioboju nowoczesnym (Drzonków)

22-24 Grand Slam w judo (Osaka/Japonia)

23-24 GP Polski w pływaniu (Poznań)

24.11-1.12 MŚ juniorów w tenisie stołowym (Bangkok/Tajlandia)

24.11-1.12 MŚ w kickboxingu - Pointfighting, Kick Light, Full Contact (Antalya/Turcja)

28.11-1.12 Zawody kwalifikacyjne do igrzysk Tokio 2020 we wspinaczce sportowej (Tuluza/Francja)

28.11–1.12 MŚ w skokach na trampolinie (Tokio/Japonia)

29.11-8.12 Żeglarskie MŚ klasy 49er, 49erFX i Nacra 17 (Auckland/Nowa Zelandia)

30.11–15.12 MŚ piłkarek ręcznych (Japonia)

Grudzień

do 1 MŚ w kickboxingu - Pointfighting, Kick Light, Full Contact (Antalya/Turcja)

do 1 Zawody kwalifikacyjne do igrzysk Tokio 2020 we wspinaczce sportowej (Tuluza/Francja)

do 1 MŚ juniorów w tenisie stołowym (Bangkok/Tajlandia)

do 1 MŚ w skokach na trampolinie (Tokio/Japonia)

do 8 Żeglarskie MŚ klasy 49er, 49erFX i Nacra 17 (Auckland/Nowa Zelandia)

do 15 MŚ piłkarek ręcznych (Japonia)

1 Formuła 1 - GP Abu Zabi (Yas Marina)

4-8 Pływackie ME na krótkim basenie (Glasgow/W. Brytania)

4-8 ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym (Markham/Kanada)

8 ME w biegach przełajowych (Lizbona/Portugalia)

11-15 ME w szachach szybkich i błyskawicznych (Skopje/Macedonia)

12-15 ITTF World Tour Grand Finals w tenisie stołowym (miejsce do ustalenia)

13-21 Żeglarskie MŚ klasy Finn (Melbourne/Australia)

14-15 World Masters w judo (Kanton/Chiny)

18-22 Pływackie MP na krótkim basenie (miejsce do ustalenia)

26 Regaty żeglarskie Sydney-Hobart