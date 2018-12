Do tej pory kubańscy gracze, którzy chcieli występować w MLB, mieli obowiązek zamieszkania w Stanach Zjednoczonych.

Zawarta umowa, po trzyletnim okresie negocjacji, zapewnia współpracę oraz stabilne i niepolityczne relacje między MLB oraz FCB - napisano w komunikatach kubańskiej federacji i Major League Baseball.

Oba kraje podzielają pasję do baseballu, ale dotychczas Kubańczycy mieli utrudnioną możliwość gry w USA. To się zmienia i teraz mogą na równych warunkach, jak zawodnicy z innych państw, występować w MLB. Nie będą zmuszani do zrywania więzi ze swoim krajem - poinformowano.

Wcześniej, co podkreślano, kubańscy sportowcy (w tym także np. słynni bokserzy) w nielegalny sposób opuszczali wyspę, np. na łodziach motorowych. Według mediów, od początku 2014 roku z Kuby uciekło ponad 350 baseballistów, w tym ponad 170 w 2015 roku.

Pod koniec października już po raz dziewiąty mistrzostwo ligi baseballowej MLB zdobyła ekipa Boston Red Sox. W finale play off pokonała Los Angeles Dodgers 4-1.