Jak poinformowała firma Asics, do końca maja zebranych zostanie 30 tysięcy sportowych ubrań, z których zostaną pozyskane włókna poliestrowe. Posłużą one do produkcji oficjalnego zestawu olimpijskiego dla rodzimych sportowców. Zbiórki są prowadzone w szkołach, klubach sportowych, ale również wśród osób prywatnych uprawiających sport amatorsko.

"Nie chcieliśmy robić tego sami. Celem projektu było zaangażowanie japońskiej opinii publicznej w program przygotowań do igrzysk olimpijskich" - powiedział francuskiej agencji AFP Keisuke Harada, rzecznik firmy.

Olimpijskie zmagania w stolicy Japonii odbędą się w dniach od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 r., a paraolimpiada rozpocznie się 25 sierpnia.