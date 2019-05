Majka trzykrotnie ścigał się w Giro i za każdym razem kończył go w pierwszej dziesiątce: był siódmy (2013), szósty (2014) i piąty (2016).

Na Półwysep Apeniński wraca więc po trzyletniej przerwie i po raz pierwszy od 2013 roku nie musi kalkulować jak pogodzić ten start z lipcowym Tour de France, w którym tym razem nie pojedzie. Wystąpi natomiast pod koniec lata w kolejnym wielkim tourze - Vuelta a Espana.

"Mam fajny plan startowy. Giro i Vuelta jest ok. Podoba mi się ten wariant bez Tour de France" - mówił w marcu na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

Majka ma na koncie wygrane etapy w Tour de France i Vuelcie, a do kompletu brakuje mu takiego sukcesu w Giro. "Oczywiście chciałbym wygrać etap, ale bardziej nastawiam się na walkę w klasyfikacji generalnej" – dodał brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro.

W 102. edycji Giro d'Italia wystartuje w sumie czterech Polaków: oprócz Majki - jego kolega z niemieckiej drużyny Bora-Hansgrohe Paweł Poljański, a także Kamil Gradek i Łukasz Owsian (obaj CCC).

Polska ekipa CCC przystąpi do wyścigu bez lidera, a jej celem będzie zwycięstwo etapowe.

"Nie mamy w drużynie faworyta klasyfikacji generalnej, ale wierzę w naszych zawodników i w to, że są w stanie walczyć o wygrane na etapach. Victor de la Parte i Laurens ten Dam będą chcieli zobaczyć, na co ich stać w kontekście +generalki+. Obaj są dobrze przygotowani do trzytygodniowej rywalizacji" - powiedział dyrektor sportowy Gabriele Missaglia.

Gospodarze najbardziej liczą na doświadczonego Vincenzo Nibalego z ekipy Bahrain-Merida. "Rekin z Mesyny" triumfował w Giro w 2013 i 2016 roku. Będzie to jego ósmy start w tym wyścigu, a pierwszy razem z młodszym bratem Antonio.

Drugim kolarzem w stawce, mającym w dorobku zwycięstwo w Giro, jest Tom Dumoulin z grupy Sunweb. Holender był najlepszy w 2017, a w ubiegłorocznej edycji przegrał tylko z Froome'em.

Wśród faworytów wymieniani są także: Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez (Astana), Ekwadorczyk Richard Carapaz i Hiszpan Mikel Landa (obaj Movistar).

Ogromnego pecha miał Egan Bernal. Młody Kolumbijczyk, okrzyknięty następcą Froome'a w grupie Ineos (dawniej Sky), złamał obojczyk na treningu na tydzień przed rozpoczęciem Giro.

Wyścig rozpocznie się i zakończy etapami jazdy indywidualnej na czas - w sobotę w Bolonii i 2 czerwca w Weronie. W połowie rywalizacji odbędzie się jeszcze jedna samotna próba w San Marino.

Trasa jest skupiona w północnej i środkowej części Półwyspu Apenińskiego. Nie zabraknie słynnych podjazdów, jak Passo Gavia i Passo del Mortirolo. Oba znajdą się na 16. etapie, z metą w Ponte di Legno. Przełęcz Gavia (2618 m n.p.m.) będzie najwyższym punktem na całej trasie Giro.

W ostatnim tygodniu wyścigu kolarze pozostaną w górach, z wyjątkiem 18. etapu, typowo sprinterskiego, z metą w Santa Maria di Sala koło Wenecji. Następnego dnia będą się wspinać do San Martino di Castrozza, a ostatnim górskim wyzwaniem będzie etap do Passo Croce d'Aune.

Trasa 102. Giro d'Italia: 11.5: 1. etap, Bolonia - San Luca (jazda ind. na czas, 8,2 km)

12.5: 2. etap, Bolonia - Funecchio (200 km)

13.5: 3. etap, Vinci - Orbetello (219 km)

14.5: 4. etap, Orbetello - Frascati (228 km)

15.5: 5. etap, Frascati - Terracina (140 km)

16.5: 6. etap, Cassino - San Giovanni Rotondo (233 km)

17.5: 7. etap, Vasto - L'Aquila (180 km)

18.5: 8. etap, Tortoredo Lido - Pesaro (235 km)

19.5: 9. etap, Riccione - San Marino (jazda ind. na czas, 34,7 km)

20.5: dzień odpoczynku

21.5: 10. etap, Rawenna - Modena (147 km)

22.5: 11. etap, Carpi - Novi Ligure (220 km)

23.5: 12. etap, Cuneo - Pinerolo (146 km)

24.5: 13. etap, Pinerolo - Ceresole Reale (188 km)

25.5: 14. etap, Saint Vincent - Courmayer (135 km)

26.5: 15. etap, Ivrea - Como (237 km)

27.5: dzień odpoczynku

28.5: 16. etap, Lovere - Ponte di Legno (226 km)

29.5: 17. etap, Val di Sole - Anterselva (180 km)

30.5: 18. etap, Valdaora - Santa Maria di Sala (220 km)

31.5: 19. etap, Treviso - San Martino di Castrozza (151 km)

01.6: 20. etap, Feltre - Croce d'Aune (193 km)

02.6: 21. etap, Werona - Werona (jazda ind. na czas, 15,6 km)