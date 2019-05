Klepacka, która znana jest ze swojej niechęci do środowisk LGBT i tym razem dała odczuć, że w tej kwestii jej zdanie się nie zmienia. "Chciałabym podziękować wszystkim tym, i dedykować im to wyróżnienie, którzy kategorycznie sprzeciwiają się karcie LGBT. To my musimy bronić naszych dzieci i tradycyjnej, chrześcijańskiej Polski" - powiedziała Klepacka odbierając statuetkę.