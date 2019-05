W Radzie Fundacji, oprócz prezydenta WADA i jego zastępcy, zasiada po 18 przedstawicieli ruchu olimpijskiego oraz rządów krajów. Oficjalnie wybór następcy Brytyjczyka Craiga Reedie'ego, który od 2014 roku kieruje organizacją jako przedstawiciel ruchu olimpijskiego, odbędzie się na kongresie WADA w Katowicach (5-7 listopada), a jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020.

Zgodnie z zasadą rotacyjnej prezydentury, teraz powinien nim zostać kandydat wyłoniony przez rządy krajów. We wspomnianej "18" pięciu przedstawicieli ma Europa, po czterech Azja i kontynent amerykański, trzech Afryka i dwóch Oceania.

Przedstawiciele rządów mogą wyłonić kandydata w drodze konsensusu, ale jeśli się to nie uda, to przewidziane jest tajne głosowanie. Oficjalnie kandydatów jest dwóch - Bańka i Marcos Diaz z Dominikany.

Diaz, były pływak długodystansowy, ma doświadczenie w strukturach WADA jako członek Komitetu Wykonawczego i Rady Fundacji. Bańka natomiast od maja 2017 działa w Komitecie Wykonawczym.

W lutym Rada Europy zdecydowała, że to właśnie były polski lekkoatleta, a obecnie minister będzie kandydatem Starego Kontynentu na szefa WADA. Bańka w głosowaniu pokonał Norweżkę Lindę Hofstad Helleland, która jest obecnie wiceprzewodniczącą WADA oraz belgijskiego polityka Philippe'a Muytersa. Jednak Helleland mimo porażki nie zaprzestała kampanii.

Wśród głównych punktów swojego programu Bańka wymienił m.in. powstanie funduszu solidarnościowego, który będzie służył pomocy słabszym państwom w prowadzeniu ich polityki antydopingowej.

"Niezbędne jest również zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów na świecie. W Afryce mamy obecnie tylko jedno" - powiedział o wyzwaniach stojących przed WADA przy okazji obchodów 30-lecia polskiego systemu antydopingowego.

Diaz natomiast chce skupić się na poprawie stosunków między WADA a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) i również zwiększeniu programu antydopingowego. Za swój atut uważa także pochodzenie z kraju mniej rozwiniętego. "Przymiotnik +światowa+ w nazwie tej organizacji nabrałby większego znaczenia" - podkreślił.

Helleland swoim dalszym ubieganiem się o stanowisko szefa WADA wywołała konsternację. Norweżka znana jest z krytycznych wypowiedzi o MKOl, szczególnie w kontekście rosyjskiego skandalu dopingowego.

"Jako wiceprzewodnicząca WADA reprezentuję wszystkie kraje na świecie, dlatego nie potrzebuję poparcia jednego kontynentu. Moją strategią zawsze było upominanie się o to, w co wierzę, a nie o to, co mogłoby mi zapewnić wyborczy sukces. Wiem, że moja postawa nie wszystkim się podoba" - powiedziała serwisowi insidethegames.

"To jest bardzo ciekawa sytuacja. Formalnie Helleland nie jest kandydatką, bo zgłoszenia mogą dokonać jedynie poszczególne kontynenty i do sekretariatu wpłynęły tylko kandydatury Bańki oraz Diaza. Wydaje mi się, że ostatecznie po prostu nie będzie brana pod uwagę" - powiedział PAP szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

WADA powstała w listopadzie 1999 roku jako niezależna fundacja pod przewodnictwem MKOl. Jej celem jest walka z niedozwolonym wspomaganiem w sporcie, m.in. poprzez opracowywanie i ustalanie przepisów oraz procedur antydopingowych. Poza tym m.in. publikuje listę substancji zakazanych i wydaje akredytacje dla krajowych laboratoriów antydopingowych.

Będąc szefem WADA nie można być ministrem, ale można pełnić funkcje parlamentarne i funkcjonować politycznie.