Sobotni odcinek liczył tylko 111 km, ale na ostatnich 35 kolarze mieli do pokonania podjazd, którego różnica wzniesień wynosiła blisko 1700 m. Finałowe 19 km na Tourmalet miało średnie nachylenie 7,4 proc.

Zdaniem wielu specjalistów to miał być etap, na którym z żółtą koszulka lidera zacznie się żegnać Alaphilippe. Zastanawiano się, jak wiele Francuz straci na nim do drugiego w klasyfikacji generalnej Gerainta Thomasa (Ineos). To jednak Brytyjczyk, zwycięzca "Wielkiej Pętli" sprzed roku, przeżywał ciężkie chwile, a Alaphilippe pokazał siłę.

Na niespełna sześć kilometrów przed metą na czele znajdowała się kilkunastoosobowa grupa, w której byli Alaphilippe i Thomas. Stawka systematycznie topniała, a kłopoty Brytyjczyka zaczęły sie na nieco ponad kilometr przed metą, kiedy przestał wytrzymywać narzucone tempo.

Ostatecznie Pinot finiszował sześć sekund przed liderem imprezy, a taką samą stratę miał trzeci na mecie Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Thomas zajął ósme miejsce ze stratą 36 sekund. W "generalce" nadal jest drugi, ale od Alaphilippe'a dzieli go już 2.02.

"Od początku wyścigu myślałem o tym etapie. W końcu meta była na mitycznym Tourmalet" - przyznał Pinot, który odniósł trzecie w karierze etapowe zwycięstwo w Tour de France.

Francuzi na zwycięstwo rodaka w najsłynniejszym wyścigu czekają od 1985 roku, kiedy triumfował Bernard Hinault. Sobotni etap na żywo obserwował prezydent Francji Emmanuel Macron.

Na niedzielę zaplanowano kolejną wymagającą próbę - na 185-kilometrowej trasie z Limoux do Foix znajdują się cztery górskie premie, w tym trzy pierwszej kategorii.

Wyścig zakończy się 28 lipca w Paryżu.

Wyniki 14. etapu, Tarbes - Tourmalet (111 km): 1. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 3:10.20 2. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) strata 6 s 3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas 4. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 8 5. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) ten sam czas 6. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 14 7. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 30 8. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos) 36 9. Warren Barguil (Francja/Arkea-Samsic) 38 10. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 53 ... 144. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 25.47 150. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 26.35 Klasyfikacja generalna: 1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) - 56:11.29 2. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 2.02 3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 2.14 4. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 3.00 5. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 3.12 6. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) ten sam czas 7. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 4.24 8. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 5.22 9. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 5.27 10. Enric Mas (Hiszpania/Deceuninck-Quick-Step) 5.38 ... 62. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 1:03.48 128. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2:06.34