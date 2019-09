"Chcę wyrazić najszczersze kondolencje wszystkim osobom dotkniętym tą straszną tragedią" - napisała Biles, prosząc jednocześnie o uszanowanie jej prywatności.

24-letni Tevin Biles-Thomas został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w stanie Georgia, a 13 września ma stanąć przed sądem w Cleveland (Ohio).

Według policji z tego miasta do strzelaniny doszło tuż przed końcem 2018 roku podczas imprezy sylwestrowej, na którą wtargnęła bez zaproszenia grupa mężczyzn. Oprócz trzech ofiar śmiertelnych dwie osoby zostały ranne.

22-letnia Simone Biles jest najbardziej utytułowaną gimnastyczką w historii dyscypliny. W ubiegłym roku w Dausze wyrównała albo pobiła wszystkie medalowe rekordy mistrzostw świata, powiększając swoją kolekcję do 20 krążków, w tym do 14 złotych. Na przełomie XX i XXI wieku 20 medali wywalczyła też Rosjanka Swietłana Chorkina, ale tylko dziewięć razy stanęła na najwyższym stopniu podium. Z kolei 12 złotych krążków to dorobek dotychczas najlepszego pod tym względem Białorusina Witalija Szczerby, startującego w latach 90. XX wieku.

Były to pierwsze międzynarodowe zawody z udziałem Biles od igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016), gdzie zdobyła cztery złote i jeden brązowy medal.