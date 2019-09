Pogacar odniósł trzecie zwycięstwo etapowe w swoim debiucie we Vuelcie, a na dodatek awansował z piątego na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

20-letni Słoweniec wyprzedził o 1.32 trzech kolarzy - Hiszpana Alejandro Valverde (Movistar), Majkę oraz Austriaka Hermanna Pernsteinera (Bahrain-Merida). Rodak Pogacara - Primoz Roglic (Jumbo-Visma) był piąty ze stratą 1.41 i praktycznie przypieczętował triumf w wyścigu.

Trudów górskiego etapu nie wytrzymali Kolumbijczycy Nairo Quintana (Movistar) oraz Miguel Angel Lopez (Astana). Pierwszy z nich był ósmy, tracąc 1.56 i w ten sposób został przez Pogacara zepchnięty z trzeciego na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. 12 sekund po nim finiszował Lopez, co oznacza, że spadł z czwartej na piątą lokatę.

Majka trochę odrobił do Kolumbijczyków, ale miał do nich zbyt duże straty, by poprawić się w klasyfikacji generalnej. Wszystko wskazuje więc na to, że 30-letni kolarz z Zegartowic zakończy Vueltę na szóstej pozycji.

Ostatnim akordem wyścigu będzie w niedzielę płaski etap z Fuenlabrady do Madrytu.