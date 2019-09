Na starcie w Harrogate staną zespoły złożone z trzech mężczyzn i trzech kobiet, a 14-kilometrową rundę najpierw pokonają panowie, ustępując potem miejsca swoim koleżankom. Zgłosiło się 12 ekip. Wśród nich nie ma Polaków.

Nowa konkurencja zastąpiła w programie MŚ rozgrywaną w latach 2012-2018 jazdę na czas grup zawodowych, która nie cieszyła się jednak wielkim uznaniem ekip. Np. w 2016 roku w Katarze startowało tylko osiem męskich zespołów World Tour.

Do Anglii wybiera się 29-osobowa reprezentacja Polski. Zabraknie w niej mistrza świata elity z 2014 roku Michała Kwiatkowskiego, który w tym sezonie nie błyszczał, a ostatnio jest bez formy.

"Zbyt wielki mam szacunek do tych barw i tego orzełka, by jechać na MŚ 2019. Po Tour de France mówiłem, że mój organizm woła o solidną przerwę. Bez półśrodków. Od tamtej pory nie gonię wyniku. Bardzo tego potrzebowałem. Trzymam mocno kciuki za całą kadrę" - napisał Kwiatkowski we wtorek na Twitterze.

W tej sytuacji liderem biało-czerwonych w wyścigu elity mężczyzn 29 września będzie prawdopodobnie Rafał Majka, szósty zawodnik zakończonej w niedzielę 74. edycji Vuelta a Espana, choć trasa nie jest dla niego wymarzona, pagórkowata i licząca aż 285 km (z przewyższeniem 3645 m). To najdłuższy dystans od 1976 roku i mistrzostw we włoskiej miejscowości Ostuni (288 km).

Oprócz Majki pojadą jego dwaj koledzy z grupy zawodowej Bora-Hansgrohe - Maciej Bodnar i Paweł Poljański, a ponadto Michał Gołaś (Ineos), Łukasz Wiśniowski i Łukasz Owsian (obaj CCC).

Tytułu z Innsbrucku będzie bronić Hiszpan Alejandro Valverde. Po rocznej przerwie tęczową koszulkę spróbuje mu odebrać trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan. W walce o medale powinni się liczyć Francuz Julian Alaphilippe, Holender Mathieu van der Poel, a być może także zwycięzca Vuelty Słoweniec Primoz Roglic.

Dzień wcześniej w wyścigu pań liderką polskiej ekipy będzie Katarzyna Niewiadoma. Medal byłby historycznym wydarzeniem, bo biało-czerwone jeszcze nigdy nie stanęły na podium szosowych MŚ.

"Myślę, że medal Kasi to całkiem realny cel. Kasia jest w bardzo dobrej dyspozycji. Liczymy też na Maćka Bodnara w jeździe indywidualnej na czas, być może również na medal. Jeśli chodzi o wyścig elity mężczyzn, to miejsce naszego zawodnika w pierwszej dziesiątce będzie sukcesem" - powiedział PAP wiceprezes PZKol ds. sportowych Tomasz Kramarczyk.

"Co do młodszych kategorii, to nie ukrywam, że mamy problem. W konkurencjach juniorek i juniorów trudno spodziewać się dobrego wyniku, chyba że wystrzeli jakiś fajerwerk. Natomiast w wyścigu młodzieżowców liczymy na Szymona Sajnoka, który był trzeci na ostatnim etapie Vuelty" - dodał Kramarczyk.

Przed rokiem w mistrzostwach świata w Innsbrucku najlepiej z Polaków wypadli Kwiatkowski - czwarty w jeździe indywidualnej na czas oraz Małgorzata Jasińska - piąta w wyścigu kobiet ze startu wspólnego. W wyścigu mężczyzn w Austrii Rafał Majka zajął 35. miejsce.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Yorkshire:

elita mężczyzn: Rafał Majka, Maciej Bodnar, Paweł Poljański (wszyscy Bora-Hansgrohe), Michał Gołaś (Ineos), Łukasz Wiśniowski, Łukasz Owsian (obaj CCC); jazda ind. na czas: Bodnar, Kamil Gradek (CCC)

elita kobiet: Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), Anna Plichta (Trek-Segafredo), Marta Lach, Agnieszka Skalniak (obie CCC-Liv), Małgorzata Jasińska (Movistar), Aurela Nerlo (TKK Pacific Nestle Fitness), Katarzyna Wilkos (MAT Atom Deweloper); jazda ind. na czas: Plichta

młodzieżowcy: Filip Maciejuk (Leopard), Szymon Sajnok (CCC), Stanisław Aniołkowski (CCC Development), Artur Sowiński (VPM Porto Sant'Elpidio), Szymon Krawczyk (Voster ATS); jazda ind. na czas: Maciejuk, Szymon Tracz (CCC Development)

juniorzy: Dominik Górak, Miłosz Ośko (obaj Warszawski Klub Kolarski); jazda ind. na czas: Kacper Majewski (KKS Gostyń), Michał Gałka (UKS Copernicus)

juniorki: Natalia Krześlak (TKK Pacific Nestle Fitness), Dominika Włodarczyk (MLKS Wieluń), Nikola Wielowska (BCM Nowatex Ziemia Darłowska), Karolina Stępień (LSKK Bełchatów); jazda ind. na czas: Krześlak, Julia Kowalska (KTK Kalisz).