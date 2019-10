Z jednej strony belgijski dziennik "Het Nieuwsblad" poinformował na stronie internetowej, że uraz głowy Merckxa jest "poważny", z drugiej - powołując się na wypowiedź przyjaciela znakomitego kolarza napisał, że "nie jest tak źle".

Belg jest przez wielu fachowców uważany za najwybitniejszego kolarza w historii, nieporównywalnego z dzisiejszymi mistrzami, ponieważ wygrywał zarówno długie wyścigi wieloetapowe, jak i klasyki. Tegoroczna "Wielka Pętla" rozpoczęła się w Brukseli, aby uczcić 50. rocznicę jego pierwszego triumfu w tym wyścigu.

Nazwano go "Kanibalem" ze względu na charakteryzującą go "żarłoczność" na sukcesy i "pożeranie" rywali. Najważniejsze jego triumfy to: pięć zwycięstw w Tour de France (w okresie od 1969 do 1974), pięć w Giro d'Italia (w latach 1968-1974), jedno we Vuelta a Espana (1973), cztery tytuły mistrza świata (jeden zdobył jako amator, trzy jako zawodowiec), siedem zwycięstw w Mediolan-San Remo, pięć w Liege-Bastogne-Liege i trzy w Paryż-Roubaix.