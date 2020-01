Innym niemniej poważnym jest możliwość przeprowadzenia ataku terrorystycznego - wynika z raportu.

Już przed Bożym Narodzeniem pojawiły się w wirtualnej przestrzeni fałszywe maile, które wyglądały jak raporty wysyłane przez komitet organizacyjny Tokio 2020, ale zawierały wirusy. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest jednym z priorytetów organizatorów największej sportowej imprezy globu.

Cyberatak miał miejsce podczas ceremonii otwarcia zimowej olimpiady w Pjongczangu w 2018 r. Spowodował usterkę systemu w głównym centrum prasowym, co zmusiło organizatorów do zablokowania serwerów. To z kolei spowodowało, że zawieszone zostało na kilka godzin działanie strony internetowej igrzysk. Nie było między innymi możliwości wydrukowania biletów.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia, zaś paraolimpiada potrwa od 25 sierpnia do 6 września 2020 roku.