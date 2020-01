Norwegowie to jeden z kandydatów do medalu tego turnieju.

Reklama

Do urazu doszło w niedzielnym starciu ze Szwedami. Już w trakcie meczu Rod znalazł się na ławce rezerwowych, bo nie był w stanie grać z bólem. Późniejsza diagnoza rozwiała wątpliwości. Teraz Norwegowie wystąpili do międzynarodowej federacji o możliwość zastąpienia go innym zawodnikiem.

Norwegowie są liderem tabeli grupy 2. Jako jedyni mają komplet sześciu punktów. Dwie pierwsze drużyny awansują do półfinału.