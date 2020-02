„Cieszę się z tego, że przed tymi pierwszym spotkaniem będziemy mieli pięć dni treningowych podczas zgrupowania, co jest dla mnie komfortową sytuacją. Oczywiście, rywale też mają czas i zobaczymy, co wymyślą. Musimy być gotowi na różne scenariusze” – dodał selekcjoner.

Reklama

Podkreślił, że najważniejsza dla niego jest forma, w jakiej przyjadą kadrowiczki. Tym razem zimą nie ma żadnego obozu, ponieważ termin „wypadł” z międzynarodowego kalendarza.

„Trudno, nie ma terminu, to nie ma. Inni też nie mieli zgrupowań. Będziemy mieli kapitalne warunki przygotowań przed meczem z Moldawią, w ciszy i spokoju, z pełnowymiarowym, trawiastym boiskiem do własnej dyspozycji. Jak będzie ze zdrowiem zawodniczek – zobaczymy. W kilku przypadkach jest to na razie niewiadomą” – stwierdził trener.

Do 14 lutego ogłoszone zostaną powołania dla piłkarek z klubów zagranicznych. „Wiosna” w polskiej ekstralidze ruszy na przełomie lutego i marca, wcześniej zaplanowano mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski.

Spotkanie z Mołdawią zostanie rozegrane 7 marca na stadionie Polonii Warszawa, poprzedzi go zgrupowanie w Kępie, niedaleko Płońska. Cztery dni po meczu w stolicy biało-czerwone na wyjeździe zmierzą się z Azerbejdżanem. Kadra poleci tam czarterem, a mecz zostanie rozegrany na sztucznej trawie.

„Trudno porównać tych rywali. Są niżej notowani od nas i jeśli chcemy o czymś myśleć o czymś w tych eliminacjach – musimy bezwzględnie oba spotkania wygrać” – ocenił szkoleniowiec.

W kwietniu jego drużyna zagra z Mołdawią i Azerbejdżanem rewanże. Tego drugiego rywala Polki podejmą w Gdyni 9 kwietnia.

„Podczas trzech lat mojej pracy z kadrą, ciągle ktoś niej wypada w powodów zdrowotnych. To jedyne, na co nie mam wpływu, a bardzo istotne w pracy każdego trenera. Dlatego trzeba trzymać kciuki, chuchać i dmuchać, by nic złego się nie wydarzyło"– podsumował Miłosz Stępiński.

Jego zespół zaczął eliminacje od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie.

Reklama

Biało-czerwone miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone o rok.

Rywalami Polski w grupie D Euro 2021 są Czechy, Azerbejdżan, Mołdawia i Hiszpania. W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo.

Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021: 7 marca 2020 - Polska – Mołdawia, 11 marca 2020 - Azerbejdżan – Polska, 10 kwietnia 2020 - Polska – Azerbejdżan, 14 kwietnia 2020 - Mołdawia – Polska, 9 czerwca 2020 - Hiszpania – Polska, 18 września - Czechy - Polska, 22 września 2020 - Polska – Czechy.

Tabela grupy D:

M P Bramki

1. Hiszpania 3 7 9-1

2. Czechy 3 6 12-5

3. Mołdawia 2 3 3-8

4. Polska 1 1 0-0

5. Azerbejdżan 3 0 1-11