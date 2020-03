Przygotowujemy się do udanych igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku - dodał Bach, 66-letni niemiecki prawnik, były reprezentant Niemiec w szermierce. Szef MKOl dodał, że obecnie nie ma zagrożenia dla igrzysk w Tokio, które zgodnie z planem rozpoczną się 24 lipca.

Zachęcam wszystkich sportowców do kontynuowania przygotowań do igrzysk w Tokio 2020. Pracujcie pełną parą, aby później uzyskać rekordowe wyniki. Będziemy cały czas wspierać was i narodowe komitety - powiedział Bach na konferencji prasowej po zakończeniu obrad.

Wcześniej japońska minister ds. olimpijskich Seiko Hashimoto ujawniła, że umowa z MKOl zezwala na przesunięcie igrzysk w Tokio i przeprowadzenie ich do końca roku. To efekt pojawiających się w środowisku sportowym obaw, że wybuch epidemii koronawirusa może zmusić MKOl do odwołania olimpijskiej rywalizacji w planowanym terminie.

W środę w drugim dniu posiedzenia organizatorzy igrzysk wezmą udział w wideokonferencji z władzami MKOl.