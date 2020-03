Tak jak wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie popieramy decyzję MKOl. Ta solidarność i jedność olimpijska wybrzmiała dziś bardzo mocno. Wszyscy dostaliśmy zapewnienie, że wszelkie decyzje – ważne dla naszych sportowców – będą zapadały szybko i sprawnie – powiedział Kraśnicki po wideokonferencji prowadzonej przez przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha.

Reklama

Sytuacja jest trudna i problematyczna. Jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski wielokrotnie podkreślał, że na radykalne decyzje jest za wcześnie oraz że zawsze będzie kierował się odpowiedzialnością – dodał szef PKOl.

W wideokonferencji zorganizowanej przez MKOl uczestniczyli prezesi i przedstawiciele Narodowych Komitetów Olimpijskich z Europy oraz przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Janez Kocijancic.

Komitety przedstawiły stan przygotowań do igrzysk w swoich krajach oraz poinformowały o problemach, jakie wystąpiły w związku z odwołaniem kwalifikacji olimpijskich. Polski Komitet Olimpijski skierował do MKOl pytania, między innymi: czy rozważana jest zmiana terminu igrzysk olimpijskich oraz jaki jest plan rozwiązania problemów związanych ze zdobywaniem kwalifikacji przez sportowców?

Bach ponownie podkreślił, że MKOl umożliwi sportowcom sprawne zdobywanie kwalifikacji olimpijskich, a decyzja o odwołaniu lub przełożeniu igrzysk w Tokio jest w tym momencie przedwczesna.

W tym momencie za wcześnie na spekulacje o zmianie terminu. Przygotowujemy się do igrzysk. Zrobimy wszystko, by odbyły się w zaplanowanym terminie. Mamy pełne wsparcie rządu Japonii i Komitetu Organizacyjnego Tokio 2020. We współpracy z Międzynarodowymi Federacjami Sportowymi umożliwimy sportowcom zdobycie kwalifikacji olimpijskich w oparciu o zasady, których zmianę wymusza na nas obecna sytuacja – powiedział przewodniczący MKOl.

Bach podkreślił, że problem z którym obecnie mierzy się świat, nie dotyczy tylko sportu, ale też życia społecznego i gospodarki. Stąd trzeba go rozpatrywać w szerszym kontekście.

Szef MKOl poinformował też, że sytuacja epidemiologiczna jest cały czas monitorowana i zapewnił, że w tym temacie ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia.