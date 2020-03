Każda decyzja o przeprowadzeniu zaplanowanego wydarzenia masowego powinna opierać się na ocenie ryzyka - dodano.

Reklama

Jak podkreślił, wiele zależy od tego, jak zaawansowane są przygotowania i jakie konsekwencje pociągnęłaby za sobą taka decyzja.

My przygotowujemy jedynie naukowe wytyczne i zalecenia dotyczące zdrowia publicznego. Na ich podstawie kraje oraz organizacje podejmują odpowiednie decyzje. My w żaden sposób nie narzucamy żadnych rozwiązań - zaznaczono w komunikacie WHO.

Pytanie o odwołanie lub przełożenie igrzysk pojawia się coraz częściej. Ze względu na szerzący się po całym świecie koronawirus zawieszone są ligi, turnieje, kwalifikacje olimpijskie. Świat sportu praktycznie się zatrzymał. I coraz częściej narodowe komitety olimpijskie oraz sportowcy nawołują MKOl do przełożenia imprezy na 2021 rok.

My takich decyzji nie podejmujemy - podkreśliła WHO.

Takiej decyzji nie podjął też jeszcze MKOl, a szef tej organizacji Niemiec Thomas Bach uważa, że jest jeszcze na to czas.

Na całym świecie odnotowano już 322 tys. przypadków koronawirusa, ponad 13,7 tys. ludzi zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Europie, gdzie znajduje się epicentrum pandemii. Obecnie notuje się ok. 20 tys. nowych zachorowań dziennie na całym świecie.