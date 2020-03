Pochodzący z RPA mistrz olimpijski z Londynu (2012) na 100 m st. klasycznym i wicemistrz z Rio de Janeiro (2016) ogłosił zakończenie kariery w 2018 roku. Koronawirusa stwierdzono w jego organizmie dwa tygodnie temu.

Reklama

Większość objawów już minęła, ale ciągle mój organizm jest wykończony. Nie jestem w stanie wykonać najmniejszego wysiłku. To najgorsza choroba, jaką kiedykolwiek przechodziłem. A przecież jestem zdrowym człowiekiem, mam silne płuca, nigdy nie paliłem papierosów, uprawiałem sport, prowadzę zdrowy styl życia i nadal jestem młody, a mimo wszystko mój organizm mocno ucierpiał - napisał w mediach społecznościowych 31-letni były pływak.

Van der Burgh przyznał, że miał bardzo wysoką gorączkę, a kaszel nadal go nie opuścił. Najgorsze jest jednak to, że nie jestem w stanie wyjść nawet na spacer. Jestem po nim ekstremalnie wykończony - skarży się.

To głównie dlatego apeluje do wszystkich sportowców o szczególną uwagę i dbałość. Spustoszenie, jakie ten wirus robiu w organizmie jest ogromne. Wrócić po nim do poprzedniej dyspozycji będzie ekstremalnie trudne. Uważajcie na siebie, a kontynuowanie przygotowań do igrzysk jest w tej chwili zbędnym ryzykiem - ocenił.