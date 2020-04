„To była trudna decyzja. Ciężko byłoby mi w tym wieku wrócić do formy po długiej przerwie. Przepraszam, że nie zagram np. w kolejne edycji Ligi Mistrzów, ale w tych okolicznościach to niemożliwa misja do zrealizowania” – stwierdził urodzony w Serbii Sterbik, cytowany w bałkańskich mediach.

Ostatnio grał w węgierskim Telekomie Veszprem, a wcześniej m.in. w BM Ciudad Real, FC Barcelona, Atletico Madryt i Vardarze Skopje.

Z reprezentacją Hiszpanii Sterbik wywalczył mistrzostwo świata w 2013 roku i Europy w 2018, a także srebro ME 2016 i brąz MŚ 2011. W barwach Jugosławii sięgnął po brązowe krążki mistrzostw globu w 1999 i 2001 roku.