„Firma musi się z tego wycofać w miarę po małych kosztach, bo kolarze nie świadczą usług” – powiedział Miłek, cytowany przez portal Money.pl. Dodał, że cięcia finansowe trzeba będzie dokonywać „nie scyzorykiem, a siekierą”.

Szczegółów dotyczących przyszłości kolarzy nie ujawniono, ale firma, jedna z większych w Europie na rynku obuwniczym, nie ukrywa, że czekają ją trudne dni. W wydanym w czwartek komunikacie poinformowała, że zakończyła pierwszy kwartał z przychodami o 9 proc. niższymi niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

CCC finansuje trzy projekty kolarskie: grupę elity, na czele z mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro Belgiem Gregiem Van Avermaetem, ekipę kontynentalną młodych zawodników oraz drużynę kobiet, której liderką jest utytułowana Holenderka Marianne Vos.

Z powodu pandemii koronawirusa sezon kolarski zawieszono co najmniej do 1 czerwca. Kolarze nie ścigają się od połowy marca i nie wiadomo, kiedy wrócą do rywalizacji.

Odwołano m.in. Giro d’Italia oraz najbardziej prestiżowe klasyki, na czele z Mediolan-San Remo, Dookoła Flandrii, Paryż-Roubaix i Liege-Bastogne-Liege.

Pod znakiem zapytania stoi też Tour de France, który ma się rozpocząć 27 czerwca w Nicei. Przed rokiem CCC była pierwszą w historii polską drużyną, która wystartowała w tym największym wyścigu kolarskim.