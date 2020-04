Chcę, by kibice jak najszybciej wrócili na areny sportowe. Nie jestem w stanie teraz określi dokładnie, kiedy to będzie, nie wymienię konkretnej daty, ale myślę, że to będzie wcześniej niż później. Wiem, że tego właśnie chcą też fani - zaznaczył Trump.

Żadna z zawodowych lig w USA obecnie nie gra. Rozgrywki koszykarskiej NBA, hokejowej NHL i piłkarskiej MLS zostały zawieszone, a baseballowa MLB nie zaczęła sezonu.

Z kolei myślę, że NFL (liga futbolu amerykańskiego-PAP) rozpocznie sezon zgodnie z planem, czyli we wrześniu - dodał prezydent USA.

Takiego optymizmu nie podziela gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, byśmy mieli 10 września rozegrać jakikolwiek mecz - skomentował.

Szefowie poszczególnych lig przedstawiali Trumpowi możliwe scenariusze kontynuacji lub rozpoczęcia sezonu. Żadna ze stron nie podała jednak szczegółów do publicznej informacji.