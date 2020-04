Zawodniczka wystąpiła w 2018 r. mistrzostwach Azji w podnoszeniu ciężarów. Do tego roku dyscyplinę tę mogli uprawiać w Iranie tylko mężczyźni. Basami była przez siedem lat pielęgniarką, zanim zdecydowała się na rozpoczęcie treningów.

Reklama

Od miesięcy Basami przygotowywała się do startu w kolejnej edycji tych zawodów, które miały odbyć się pod koniec kwietnia (18-25) i być kwalifikacją olimpijską do Tokio. Z powodu pandemii koronawirusa rywalizację przeniesiono najpierw z Kazachstanu do Uzbekistanu, a następnie odwołano, podobnie jak tegoroczne igrzyska w Tokio (mają się obyć latem 2021).

Od momentu wybuchu epidemii w Iranie Basami służyła pomocą naszym sportowcom, ale teraz walczy z wirusem na pierwszej linii frontu – w szpitalu – powiedział prezydent Irańskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów Ali Moradi cytowany na stronie insidethegames.biz.

W Iranie liczba zakażonych wirusem wzrosła do 58 tysięcy. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 3600 osób.