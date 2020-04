W ostatnich sezonach Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych składała się z czterech grup. W dwóch silniejszych (A i B) rywalizowało 16 zespołów, a grupach C i D - 12. Dwa lata temu Europejska Federacja Piłki Ręcznej postanowiła o zmianie formuły rozgrywek. Wejdą one w życie od najbliższego sezonu. W Lidze Mistrzów zagra 16 drużyn.

PGE VIVE Kielce w przyszłym sezonie zagra w nowej Lidze Mistrzów. Pewnych udziału jest dziewięciu mistrzów. Jeśli drugą drużynę zgłosi pierwsza w rankingu Francja i drugie Niemcy – też będą pewni udziału. Reszta z szesnastu miejsc to zgłoszenia, o które mogą ubiegać się zespoły numer dwa w kraju z rankingu do dziewiątego miejsca, i numer jeden z rankingu od dziewiątego do trzydziestego miejsca – poinformował za pośrednictwem Twittera dyrektor ds. marketingu w PGE VIVE Kielce Paweł Papaj.

Pierwsze dziewięć miejsc w rankingu EHF zajmują: Francja, Niemcy, Macedonia, Węgry, Hiszpania, Polska, Dania, Chorwacja i Portugalia. To właśnie mistrzowie tych krajów są pewni udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

16 drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy (czyli w sumie cztery) awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, w których zostaną rozstawione. Ekipy sklasyfikowane na miejscach 3-6 rozegrają dwumecze w fazie play-off, a ich zwycięzcy staną się rywalami rozstawionych w ćwierćfinale drużyn. Zwycięzcy dwumeczów ćwierćfinałowych awansują do Final Four, gdzie rozegrane zostaną półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21 muszą spełnić szereg kryteriów narzuconych przez EHF dotyczących m.in. pojemności hali (minimum 2,5 tys. miejsc; od sezonu 2023/24 będzie to minimum 4 tys. miejsc), odpowiedniego pokrycia parkietu, instalacji ledowych ekranów i band reklamowych.

Nowością będą terminy rozgrywania spotkań Ligi Mistrzów. Nowa Liga Mistrzów będzie grała tylko we wtorki lub środy o godzinie 18.45 lub 20.45. W weekend jedynie Final Four – dodał Papaj.

W drugich co do ważności rozgrywkach (Europejska Liga Piłki Ręcznej), wśród mężczyzn zagrają 24 drużyny. Dotychczasowy Challenge Cup został przemianowany na Puchar EHF, gdzie rywalizacja będzie się toczyła w systemie pucharowym.

Do zakończenia tegorocznego sezonu LM pozostał jeszcze do rozegrania Final Four. 28 i 29 grudnia w Kolonii wystąpią po dwie najlepsze drużyny grup A i B: THW Kiel, Telekom Veszprem, Barca i Paris St. Germain. Nie odbęda się natomiast spotkania 1/8 i 1/4 finału. 10 zespołom, które awansowały do fazy pucharowej, a nie zagrają w niej (wśród nich PGE VIVE Kielce i Orlen Wisła Płock) EHF postanowiła wypłacić rekompensatę w wysokości 25 tys. euro.