Ekipa prowadzona przez Jean-Francois Bourlarta zakończyła negocjacje z głównym menedżerem grupy CCC Jimem Ochowiczem. Obie strony zgodziły się na zwiększenie budżetu i nie wykluczyły, że nową drużynę wzmocni jeszcze jeden partner.

Już na początku kwietnia polska firma obuwnicza CCC poinformowała, że w związku wybuchem pandemii koronawirusa i zaistniałymi problemami finansowymi wycofa się z końcem sezonu 2020 ze wspierania swojej grupy, należącej do elity kolarskiej.

Od tego czasu Ochowicz poszukiwał nowego sponsora, a zawodnicy zaczęli się rozglądać za nowym pracodawcą. Lider ekipy CCC, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro Belg Greg Van Avermaet związał się od przyszłego sezonu z grupą AG2R, były mistrz Europy Włoch Matteo Trentin - z UAE Team Emirates, a jego rodak Alessandro De Marchi - z Israel Start-Up Nation. Dwuletni kontrakt z francuską grupą Cofidis podpisał też Szymon Sajnok.

Wraz z przystąpieniem do World Tour ekipa Circus-Wanty Gobert będzie miała zagwarantowany udział we wszystkich największych wyścigach, na czele z Tour de France. Obecnie kolarze tej drużyny startują w rozpoczętym we wtorek w Belgii BinckBank Tour.

Najbardziej znanymi zawodnikami Circus-Wanty Gobert są tym sezonie doświadczony Belg Jan Bakelants oraz holenderski sprinter Danny van Poppel, czwarty na mecie wtorkowego etapu BinckBank Tour.